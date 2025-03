Un viaggio avventuroso nelle Filippine

Il programma Pechino Express continua a sorprendere il pubblico con la sua terza tappa, che si svolge in una delle località più affascinanti del mondo: le Filippine. Giovedì 20 marzo, alle , i telespettatori potranno seguire le avventure dei concorrenti in diretta su Sky e in streaming su NOW. Questa tappa rappresenta un momento cruciale per i viaggiatori, poiché in palio c’è un ambito biglietto per la Thailandia, seconda meta di questa emozionante stagione.

Le coppie in gara e le sfide da affrontare

Con l’eliminazione recente di Gianluca Fubelli e Federica Camba, le squadre rimaste sono pronte a dare il massimo. Tra i concorrenti troviamo nomi noti come Jury Chechi e Antonio Rossi, Dolcenera e Gigi Campanile, e molti altri. La competizione si fa sempre più intensa e le coppie dovranno affrontare prove estenuanti, a partire da un lungo trekking nella giungla tropicale di Palawan. Questo percorso metterà alla prova non solo la resistenza fisica, ma anche le capacità di orientamento dei partecipanti.

Un’esperienza unica tra natura e cultura

La tappa nelle Filippine non è solo una sfida fisica, ma anche un’immersione nella cultura locale. I concorrenti dovranno attraversare il fiume sotterraneo di Puerto Princesa, una delle sette meraviglie naturali del mondo, e affrontare un labirinto di grotte mozzafiato. Ogni coppia avrà a disposizione solo 1 euro al giorno, costringendoli a fare affidamento sull’ospitalità degli abitanti e sulla loro intraprendenza. La tensione cresce mentre le alleanze tra i concorrenti iniziano a scricchiolare, e ogni errore potrebbe costare caro.

La corsa culminerà al Tappeto Rosso al Balayong People’s Park, dove la coppia più veloce avrà l’opportunità di ottenere l’immunità e il pass per la Thailandia. Ma la vera incognita rimane la busta nera: sarà una tappa eliminatoria? Gli appassionati di Pechino Express non possono perdere questo episodio, che promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena. La terza puntata andrà in onda il 20 marzo su Sky Uno e sarà disponibile on demand su Sky Go.