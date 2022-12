Patrick Swayze è l’indimenticabile protagonista di Dirty Dancing, che ha fatto sognare intere generazioni. La sua storia è molto toccante a livello emotivo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la moglie e i maltrattamenti subiti prima della sua morte.

Patrick Swayze, i maltrattamenti della moglie Lisa Niemi

L’attore Patrick Swayze, che ha fatto sognare generazioni intere, è venuto a mancare prematuramente a causa di un tumore. L’attore è scomparso all’età di 57 anni. Ha vissuto un momento davvero difficile, che lo ha provato anche emotivamente, ma non solo per la malattia che ha dovuto affrontare. È emerso un retroscena davvero terribile, che parla di maltrattamenti da parte della moglie, subiti dall’attore nel periodo precedente alla sua scomparsa. Quello che ha dovuto affrontare è stato devastante, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale ed emotivo.

Oltre alla sofferenza per la malattia che lo aveva colpito, è andato incontro ad un periodo di maltrattamenti da parte della sua stessa moglie, Lisa Niemi. La notizia dei maltrattamenti subiti dall’attore ha scioccato i fan di tutto il mondo, che sono rimasti senza parole pensando che l’idolo di intere generazioni sia stato realmente maltrattato dalla donna che aveva al suo fianco, nel periodo in cui la malattia lo stava letteralmente consumando.

Una storia davvero toccante, commovente, che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Patrick Swayze maltrattato dalla moglie prima di morire

Patrick Swayze è stato un attore davvero molto amato, che è riuscito ad incantare intere generazioni con il suo grande talento e la sua bellezza. Le sue interpretazioni hanno incantato tutti, in modo particolare Dirty Dancing, in cui ha recitato accanto alla meravigliosa Jennifer Grey, regalando un vero capolavoro che non è mai passato di moda ed è rimasto impresso nel cuore di tantissime persone. L’attore è scomparso all’età di 57 anni, a causa di un terribile tumore al pancreas che lo ha colpito quando aveva solo 56 anni, nel 2008, e che nel giro di quasi due anni lo ha spento completamente. La storia è già triste così, ma se si pensa al retroscena che è emerso sul suo rapporto con la moglie diventa tutto ancora più cupo. La malattia non è stata l’unico grande dolore della vita dell’attore. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e che ha scatenato diverse dicerie, come il fatto che non avesse voluto ricevere le cure, cosa che lui stesso aveva poi smentito. Dopo il giorno della sua tragica morte, però, la sua cameriera ha raccontato delle storie davvero terribili su quello che accadeva nella casa dell’attore. La donna ha dichiarato che la moglie dell’uomo, Lisa Niemi, durante la malattia lo maltrattava. Ha parlato di violenza fisica e violenza psicologica. Atti che non si sono fermati neanche di fronte al violento dimagrimento dell’attore, che era arrivato a pesare circa 50 kg, e ai momenti di grande sconforto e disperazione. Secondo altre fonti, la rabbia della donna era dovuta anche al suo abuso per l’alcol. L’unica persona che è rimasta realmente al fianco dell’attore è stato il fratello Don.