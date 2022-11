Dirty Dancing 2, quando esce il sequel? Cast e trama

Dirty Dancing è senza dubbio uno dei film cult conosciuti da tutti a prescindere dalla generazione e dall’età. Il film originale è datato 1987 e vede Jennifer Grey nei panni della protagonista Frances “Baby” Houseman. La ragazza è in vacanza in un resort di Catskills insieme alla famiglia, quando incontra l’istruttore di ballo Johnny Castle interpretato da Patrick Swayze e i due si innamorano.

La storia, rimase nel cuore del pubblico, ed ora è destinata a essere ulteriormente sviluppata nel sequel di Dirty Dancing.

Dirty Dancing 2: trama del sequel

Il sequel era già stato confermato nel 2020, ma la sua lavorazione ha subito una battuta di arresto a causa del Covid. In seguito a un’intervista rilasciata da Jennifer Grey a Long Angeles Times, se n’è tornato a parlare recentemente. Nell’intervista l’attrice ha chiarito che il secondo film non sarà un rifacimento del primo e che la storia andrà avanti: troveremo quindi Baby a trent’anni di distanza dalla sua prima apparizione e il film indagherà la sua vita attuale attraverso una prospettiva inedita che rileggerà anche i fatti del passato.

Nello specifico, la storia seguirà il ritorno di Baby al Kellerman’s Resort. Sulla strada intreccerà la sua storia a quella di due giovani, la nuova coppia romantica al centro delle vicenda. Chiaramente l’elemento della danza sarà centrale, com’era ovvio intuire. Probabilmente la presenza di un nuovo amore sulla scena darà modo alla protagonista di ricordare assieme al pubblico anche la sua storia passata.

Dirty Dancing 2: cast e data di uscita

Il sequel di Dirty Dancing sarà diretto dal regista Jonathan Levine, visto a lavoro con Warm Bodies. Il regista ne è anche sceneggiatore assieme a Elizabeth Chomko.

Al momento sappiamo per certo che Jennifer Grey farà parte del cast ufficiale di Dirty Dancing 2: la sua presenza è stata confermata fin da subito nel suo ruolo originario, il che è senza dubbio una grande gioia per i fan e una grande soddisfazione per lei. Tuttavia, per quanto concerne la restante parte del cast, non si hanno notizie certe, né tra le new entry né tra le vecchie glorie del primo film.

A causa dei rallentamenti dei lavori e delle scarse notizie in merito a Dirty Dancing 2 disponibili al momento, non è stato fino ad ora facile ipotizzare la data di uscita del sequel. Tuttavia, il sito Deadline sembra essere quasi certo che la data di rilascio del film sarà il 9 febbraio 2024. Non è ancora stata ufficializzata questa data per l’esordio al cinema di Dirty Dancing 2, ma è presumibile che sia corretta, considerato che la produzione del film deve ancora ufficializzare il cast e che i lavori sembrino essere ancora a un primo stadio.

Sembra ci sarà quindi da aspettare ancora un bel po’ per godersi il sequel di Dirty Dancing, il che potrebbe alimentare non poco le già alte aspettative dei fan del primo film. Riuscirà il secondo capitolo della storia di Baby, dopo tutti questi anni, a soddisfare i gusti del pubblico di un tempo e di quello di adesso?