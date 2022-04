L’ex concorrente del Grande Fratello, Patrick Pugliese, ha annunciato con un post su Instagram la morte del padre Osvaldo Pugliese.

Patrick Pugliese, morto il padre Osvaldo: il post su Instagram e i messaggi di cordoglio

L’ex concorrente del Grande Fratello e personaggio televisivo Patrick Pugliese ha condiviso un post su Instagram con il quale ha annunciato la morte del padre.

Nel comunicare la scomparsa del genitore, Pugliese ha scritto: “Ciao papà. Adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene…passate il tempo con le persone amate oggi senza più rimandare”.

Il post condiviso dall’ex concorrente del GF è stato commentata da molti personaggi dello spettacolo che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio.

Alessia Marcuzzi, ad esempio, ha inviato un cuore rosso; Adriana Volpe ha scritto “Ti stringo forte”; Tina Cipollari, invece, ha affermato “Mi dispiace tanto, sentite condoglianze”.

L’ex compagna di Pugliese e madre di suo figlio, Martina Pascutti, conosciuta durante la sua partecipazione al Grande Fratello 12 nel 2012, ha ricordato l’ex suocero con le seguenti parole: “Ciao nonno Osvaldo. Vola lontano e sereno”.

Carriera televisiva e infanzia dell’ex gieffino

Patrick Ray Pugliese è figlio di due genitori divorziati e, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, ha vissuto tra l’Argentina e Montecarlo.

Il padre dell’ex gieffino, Osvaldo, aveva origini italo-argentine mentre la madre era nata a Budapest in Ungheria.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, Pugliese ha iniziato come presentatore e giornalista per il canale Montecarlo Sat ma ha ottenuto vasta risonanza con la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2004. Al reality show, si è classificato secondo ed è diventato uno dei personaggi di punta in Mai dire Grande Fratello della Gialappa’s Band, grazie alle imitazioni di Fabio De Luigi.

Dopo il GF, ha preso parte a Striscia la Notizia, Le Iene, Stasera che sera!, Pomeriggio 5, Domenica Cinque, Mattino cinque.

Nel 2020, è tornato al Grande Fratello Vip che, all’epoca, era alla sua quarta edizione. In questo contesto, ha rivelato: “Ho vissuto una vita movimentata, la mia infanzia è stata bella. Non mi è mancato niente. Ho avuto un padre positivo e allegro, siamo molto simili”.