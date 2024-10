Il pantsuit, ovvero il completo giacca più pantalone, detta la moda di questo autunno 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Pantsuit: il completo che detta la moda

In questa stagioni fredde il completo must have è il pantsuit, il completo maschile che ormai è diventato capo mjust have anche nel guardaroba femminile. La combo giacca più pantalone è una scelta vincente e anche super elegante, perfetta anche per andare in ufficio. Solitamente noi donne preferiamo il classico tailleur formato da giacca più gonna, perché considerato più femminile ma, in realtà, c’è tanta femminilità anche nel scegliere i pantaloni al posto appunti della gonna. Il pantsuit inoltre non solo è simbolo di eleganza ma anche di empowerment femminile, indossando infatti il completo giacca più pantalone si dà un immagine di sé sicura, insomma ci si sente pronte a conquistare il mondo! Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i colori su cui puntare in queste stagioni fredde.

Pantsuit: i colori di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, il pantsuit si appresta a essere il completo must have per l’autunno inverno 2024 2025. La combo giacca più pantalone è diventata simbolo di femminilità, eleganza e potere femminile. Ma, quali sono i colori di tendenza di queste stagioni fredde? Scopriamolo adesso insieme:

Nero : colore evergreen, colore sempre di tendenza, colore abbinabile un pò con tutti gli altri colori. Per un evento formale ecco che un completo giacca e pantalone di colore nero è la scelta giusta.

: colore evergreen, colore sempre di tendenza, colore abbinabile un pò con tutti gli altri colori. Per un evento formale ecco che un completo giacca e pantalone di colore nero è la scelta giusta. Marrone: in autunno è il colore di tendenza, il classico colore autunnale. Un pantsuit marrone quindi va benissimo, soprattutto nelle nuance più scure.

in autunno è il colore di tendenza, il classico colore autunnale. Un pantsuit marrone quindi va benissimo, soprattutto nelle nuance più scure. Bordeaux : è ufficialmente il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, quel rosso simile al colore del vino. Il pantsuit bordeaux è una scelta super cool, super femminile, super elegante.

: è ufficialmente il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, quel rosso simile al colore del vino. Il pantsuit bordeaux è una scelta super cool, super femminile, super elegante. Grigio: infine il grigio è un altro colore di tendenza in queste stagioni, scelta perfetta soprattutto per l’ufficio.

Pantsuit: abbinamenti e consigli

Dopo aver visto quelli che sono i colori di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione:

Camicia : la camicia bianca è forse la scelta più comune, soprattutto quando si sceglie un pantsuit nero. Questo autunno inverno 2024 2025 grande spazio alla camicia azzurra. Ai piedi un paio di stivaletti a punta o di mocassini eleganti.

: la camicia bianca è forse la scelta più comune, soprattutto quando si sceglie un pantsuit nero. Questo autunno inverno 2024 2025 grande spazio alla camicia azzurra. Ai piedi un paio di stivaletti a punta o di mocassini eleganti. Maglietta: per le giornate più calde, sotto la giacca si può indossare una semplice t-shirt e ai piedi un paio di mocassini.

per le giornate più calde, sotto la giacca si può indossare una semplice t-shirt e ai piedi un paio di mocassini. Cravatta : per dare ancora più eleganza al look, la cravatta è la scelta perfetta, accessorio ormai diventato di tendenza anche per noi donne.

: per dare ancora più eleganza al look, la cravatta è la scelta perfetta, accessorio ormai diventato di tendenza anche per noi donne. Décolleté: per un look super elegante, abbinare il proprio pantsuit con un paio di décolleté a punta e con tacco a spillo, oltre che a una clutch chic, magari una clutch gioiello.

E voi, avete già il vostro pantsuit?