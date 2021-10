Con l’arrivo della stagione fredda ritornano anche i pantaloni in pelle, questo modello è infatti in vetta a quelle che sono le tendenze della moda inverno 2021. Ma come abbinarli ed essere sicure di non sbagliare? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto qualche ricerca tra quelli che sono i trend del momento.

Ecco cosa abbiamo trovato.

Pantaloni in pelle per l’inverno 2021

Caldi, comodi come una seconda pelle, di tendenza e anche estremamente sexy, i pantaloni in pelle rientrano tra quelli considerati i capi di punta per l’inverno 2021. Averne almeno un paio nel guardaroba significa essere davvero sempre pronte a stupire, a prescindere dall’occasione.

Nonostante all’apparenza risultino un capo difficile da portare, indossarli in un outfit non è così complicato, basta seguire i consigli giusti ed evitare abbinamenti “too much”, che potrebbero risultare un po’ troppo volgari, un risultato ben diverso dall’essere stilose.

Come abbinare quelli aderenti

Se si tratta di pantaloni in pelle super aderenti, il consiglio è quello di indossarli coprendo il fondoschiena, a meno che non si debba andare ad un appuntamento in cui un aspetto estremamente sexy possa aiutarvi a fare colpo. Questo modello infatti segna il minimo difetto anche su quelle fisicità considerate perfette. Meglio quindi indossarli con un maxi cardigan aperto e con sotto una camicia o una t-shirt, un maglione taglia over oppure un blazer con taglio da uomo o comunque con busto lungo, se si vuole optare per un look più chic.

Tinta unita o fantasia? A voi la scelta.

Anche per quanto riguarda le calzature da abbinare, ci si può davvero sbizzarrire. Tronchetti dello stesso colore dei pantaloni in pelle, sneakers oppure décolleté, da indossare a seconda dell’occasione.

I pantaloni in pelle cropped

Non solo “effetto Catwoman”, esistono anche pantaloni in pelle che cadono più morbidi sulla gamba. Questo modello è decisamente più facile da abbinare, perché lo si tratterà esattamente come un pantalone normale. Via libera quindi a maglioni aderenti e cardigan che stringono la vita e a cinture con fibbie appariscenti che vanno a completare il look.

Sono super di tendenza anche i pantaloni in pelle con taglio cropped. Belli da indossare con top alla vita oppure con top svasati, a seconda di ciò che si vuole enfatizzare o anche nascondere. Questo modello è perfetto con anfibi o scarpe che vanno a cingere le caviglie.

Non sono solo total black

Non esistono solo i pantaloni in pelle (o finta pelle) nera. Dal bordeaux al rosso acceso, dal verde bottiglia a quello militare, in quanto a tonalità ci si può davvero sbizzarrire anche durante l’inverno. Un’ottima scusa per giocare con quanti più look possibili e non solo con quelli più grintosi con rimandi rock.

Uno dei colori più di tendenza per esempio è il color miele, tanto elegante quanto estremamente stiloso. Da provare con una camicia e un cardigan bianchi o di altri colori neutri, abbinati al pantalone.

I pantaloni in pelle sono anche a zampa

Direttamente dagli anni ’70 ritornano i pantaloni a zampa! Con questo taglio si possono trovare anche i modelli in pelle e sono davvero bellissimi. Generalmente a vita alta, se non altissima, accompagnano armoniosamente la silhouette, evidenziando in modo particolare i fianchi.

Questo modello è perfetto tanto con blazer quanto con maglioni a maglia fine da infilare dentro il pantalone.