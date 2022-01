Secondo il nuovo regolamento ripensato per la 72esima edizione della kermesse, i tre finalisti di Sanremo Giovani gareggeranno insieme ai Big durante il Festival di Sanremo. Tra questi c’è anche Yuman, primo classificato a Sanremo Giovani. Secondo Tananai e terzo Matteo Romano.

In attesa del primo febbraio 2022, data in cui avrà inizio il Festival e in cui avremo l’occasione di ascoltare per la prima volta il suo inedito “Ora e Qui”, scopriamo qualcosa in più sulla carriera tanto giovane quanto già prolifica dell’artista.

Chi è Yuman

Classe 1995, Yuman è nato a Roma, ma ha origini capoverdiane da parte del padre. Si avvicina alla musica da piccolo e ancora prima di raggiungere la maggior età Yuman ha già iniziato a scrivere i suoi primi brani.

Spinto dalla voglia di sperimentare e approfondire le proprie conoscenze musicali, nel 2015, appena ventenne, Yuman ha vissuto tra Londra e Berlino.

Un’esperienza che gli è sicuramente servita per arricchire il proprio bagaglio artistico e per farsi notare da una casa discografica, la Leave Music, che nel 2016 decide di produrlo. Il suo nome inizia così a circolare sempre di più nell’ambiente musicale e il suo talento lo porta a raggiungere diversi importanti traguardi nonostante la giovane età.

Gli esordi nell’ambiente musicale

La carriera di Yuman è proseguita in modo tanto veloce quanto brillante con il suo passaggio ad un’altra casa discografica, la Universal Music, avvenuto nel 2017 e nel 2018 con la pubblicazione del suo primo brano dal titolo “Twelve”.

L’anno successivo Yuman esce con il suo secondo singolo, “Run”, inserito nella DSCVR New Music Italia di Vevo, la playlist dedicata ai nuovi artisti emergenti e grazie a questo pezzo la musica del giovane cantante esce dai confini italiani arrivando a farsi conoscere anche in Germania.

Il successo come cantante

Yuman continua a collezionare grandi soddisfazioni, tanto da apparire sulla copertina de Il Venerdì di Repubblica accanto ad artisti del calibro di Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez. Viene anche proclamato “Artista del mese” da MTV. Un piccolo grande traguardo anche su YouTube, Yuman è infatti inserito dalla piattaforma, tra i 10 artisti più promettenti del 2019.

A settembre dello stesso anno, Yuman pubblica finalmente il suo disco d’esordio dal titolo “Naked Thoughts” che viene presentato a Radio1 Music Club, Radio2 Social Club e Radio1 Note di sport. Yuman è inoltre uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso festival “South By Southwest” (SXSW), che si tiene tutti gli anni a Austin, in Texas. Nel 2021 il cantante pubblica il nuovo singolo: “I AM” che viene inizialmente presentato in Italia e in Gran Bretagna e che raggiunge ben presto anche Belgio, Croazia e North Carolina.

L’approdo a Sanremo

Nel 2021 Yuman vince Sanremo Giovani e secondo il nuovo regolamento modificato in occasione della 72esima edizione (la terza consecutiva condotta da Amadeus), entra così di diritto nel cast composto dai Big del Festival di Sanremo 2022. Il cantante si presenterà sul palco dell’Ariston con l’inedito “Ora e Qui”.