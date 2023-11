Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 20 al 26 novembre 2024, per ogni segno zodiacale.

L’Oroscopo Settimanale dal 20 al 26 novembre 2023

Nel corso di questa settimana il pianeta Marte lascerà il segno dello Scorpione per fare il suo ingresso in quello del Sagittario, portando così tanta energia in più a tutti i segni di Fuoco. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo dal 20 al 26 novembre 2023 per tutti i segni zodiacali.

L’Oroscopo Settimanale dal 20 al 26 novembre 2023: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme l’oroscopo per la settimana dal 20 al 26 novembre 2023 segno per segno:

Ariete : tanta energia in arrivo a partire da Venerdì, quando Marte sarà di nuovo dalla vostra parte. Grandi novità in arrivo in ambito lavorativo, potreste essere coinvolti in un nuovo progetto. Venere in opposizione potrebbe portare litigi con il partner.

: tanta energia in arrivo a partire da Venerdì, quando Marte sarà di nuovo dalla vostra parte. Grandi novità in arrivo in ambito lavorativo, potreste essere coinvolti in un nuovo progetto. Venere in opposizione potrebbe portare litigi con il partner. Toro: belle notizie in arrivo! Marte finalmente non sarà più in opposizione, recupererete tutta l’energia persa nell’ultimo periodo. Sul lavoro potrebbe esserci una promozione in vista! In amore invece così così, ma ci saranno tempi migliori!

belle notizie in arrivo! Marte finalmente non sarà più in opposizione, recupererete tutta l’energia persa nell’ultimo periodo. Sul lavoro potrebbe esserci una promozione in vista! In amore invece così così, ma ci saranno tempi migliori! Gemelli: non sarà una settimana facile, oltre a Mercurio anche Marte sarà in opposizione. Oltre quindi a sentirvi particolarmente stanchi, potrebbero esserci problemi sul lavoro. In amore però le cose non potrebbero andare meglio, momenti super romantici da vivere con il partner.

non sarà una settimana facile, oltre a Mercurio anche Marte sarà in opposizione. Oltre quindi a sentirvi particolarmente stanchi, potrebbero esserci problemi sul lavoro. In amore però le cose non potrebbero andare meglio, momenti super romantici da vivere con il partner. Cancro: Venere nel segno della Bilancia porterà alcune incomprensioni con il partner, non è proprio un periodo semplice per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro però potreste avere delle soddisfazioni inaspettate!

Venere nel segno della Bilancia porterà alcune incomprensioni con il partner, non è proprio un periodo semplice per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro però potreste avere delle soddisfazioni inaspettate! Leone : nonostante la settimana non comincerà nel migliore dei modi per colpa della Luna in opposizione, il resto della settimana sarà sicuramente da ricordare. Ottime notizie sia sul lavoro sia sul piano sentimentale. Se siete single potreste finalmente incontrare la persona giusta.

: nonostante la settimana non comincerà nel migliore dei modi per colpa della Luna in opposizione, il resto della settimana sarà sicuramente da ricordare. Ottime notizie sia sul lavoro sia sul piano sentimentale. Se siete single potreste finalmente incontrare la persona giusta. Vergine: settimana abbastanza difficile, Marte infatti non sarà più dalla vostra parte, vi sentirete molto più stanchi e stressati del solito. Anche Mercurio è sfavorevole, il che potrebbe portare a problemi sul lavoro.

settimana abbastanza difficile, Marte infatti non sarà più dalla vostra parte, vi sentirete molto più stanchi e stressati del solito. Anche Mercurio è sfavorevole, il che potrebbe portare a problemi sul lavoro. Bilancia: Mercurio, Marte e Venere sono tutti dalla vostra parte per quella che sarà una settimana davvero super sotto tutti i punti di vista! Cercate di non farvi scappare nessuna occasione! Anche per i single sarà una settimana da ricordare!

Mercurio, Marte e Venere sono tutti dalla vostra parte per quella che sarà una settimana davvero super sotto tutti i punti di vista! Cercate di non farvi scappare nessuna occasione! Anche per i single sarà una settimana da ricordare! Scorpione: Marte è dalla vostra parte ancora per poco, vi sentirete pieni di energia, quindi cercate di fare tutte le cose che state rimandando da tempo. Giove in opposizione potrebbe però rendervi abbastanza nervosi, cercate di mantenere la calma.

Marte è dalla vostra parte ancora per poco, vi sentirete pieni di energia, quindi cercate di fare tutte le cose che state rimandando da tempo. Giove in opposizione potrebbe però rendervi abbastanza nervosi, cercate di mantenere la calma. Sagittario : settimana super in arrivo! Marte entrerà finalmente nel vostro segno regalandovi tantissima energia in più e voglia di fare. Anche Mercurio è con voi, ottime notizie in arrivo in ambito lavorativo!

: settimana super in arrivo! Marte entrerà finalmente nel vostro segno regalandovi tantissima energia in più e voglia di fare. Anche Mercurio è con voi, ottime notizie in arrivo in ambito lavorativo! Capricorno: Giove e Saturno continuano ad accompagnarvi nelle vostre giornate, non c’è periodo migliore per portare a termine un progetto a cui tenete particolarmente. Luna super fortunata martedì e mercoledì.

Giove e Saturno continuano ad accompagnarvi nelle vostre giornate, non c’è periodo migliore per portare a termine un progetto a cui tenete particolarmente. Luna super fortunata martedì e mercoledì. Acquario : Venere vi regalerà tanto amore e tanta passione! Marte, invece, tornerà a vostro favore portando tanta energia e voglia di fare. Attenzione solamente alle giornate di sabato e domenica dove sarete molto nervosi.

: Venere vi regalerà tanto amore e tanta passione! Marte, invece, tornerà a vostro favore portando tanta energia e voglia di fare. Attenzione solamente alle giornate di sabato e domenica dove sarete molto nervosi. Pesci: settimana così così, se potrete contare sulla Luna fortunata nelle giornate di martedì e mercoledì, dall’altro lato avrete sia Mercurio che Marte in opposizione. Tanta stanchezza in arrivo quindi e possibili problemi sul lavoro.

