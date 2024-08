L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 5 all’11 agosto 2024 per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme l'oroscopo per la settimana dal 5 all'11 agosto 2024, segno per segno.

Questa settimana Mercurio sarà ancora nel segno zodiacale della Vergine, portando con sé tante belle novità in particolare per i segni di Terra. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio le previsioni per la settimana dal 5 all’11 agosto 2024 per ogni segno zodiacale.

Ariete: settimana dove sarete più affascinanti che mai, per i single infatti previsti tanti incontri super interessanti! Sul lavoro settimana tranquilla, anche se sono possibili piccoli imprevisti.

Toro: settimana così così, se in amore le cose cominciano ad andare meglio, sul lavoro ci saranno diversi imprevisti e contrattempi. Sarete anche piuttosto stanchi, se siete in ferie approfittatene per riposarvi e ricaricare le energie.

Gemelli: settimana all'insegna del divertimento e del relax. Avrete tanta voglia di passare più tempo possibile assieme agli amici per lasciarvi alle spalle ogni tipo di pensiero e problema. In amore occhio alla gelosia.

Cancro: quest'estate le cose vanno molto bene e anche questa settimana le stelle vi sorridono anche se, a differenza dei giorni passati, vi sentirete molto più stanchi e appesantiti. Riposo e relax sono super consigliati.

: quest’estate le cose vanno molto bene e anche questa settimana le stelle vi sorridono anche se, a differenza dei giorni passati, vi sentirete molto più stanchi e appesantiti. Riposo e relax sono super consigliati. Leone: settimana all’insegna dell’eros, nessuno saprà resistervi, per i single sarà davvero una settimana infuocata! Per chi rimane al lavoro, settimana di alti e bassi, cercate di affrontare ogni problema con calma.

settimana all’insegna dell’eros, nessuno saprà resistervi, per i single sarà davvero una settimana infuocata! Per chi rimane al lavoro, settimana di alti e bassi, cercate di affrontare ogni problema con calma. Vergine: grazie a Mercurio sarà un’ottima settimana dal punto di vista lavorativo, alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione. In amore settimana sottotono, possibili discussioni con il partner.

Bilancia: settimana positiva sotto tutti i punti di vista. In amore previsti momenti magici da vivere con il partner, sul lavoro invece non mancheranno le soddisfazioni personali.

: settimana positiva sotto tutti i punti di vista. In amore previsti momenti magici da vivere con il partner, sul lavoro invece non mancheranno le soddisfazioni personali. Scorpione: settimana difficile dal punto di vista sentimentale, possibili litigi e discussioni con il partner. Per i single, le stelle non sono particolarmente favorevoli. Sul lavoro tutto nella norma.

settimana difficile dal punto di vista sentimentale, possibili litigi e discussioni con il partner. Per i single, le stelle non sono particolarmente favorevoli. Sul lavoro tutto nella norma. Sagittario: settimana da dedicare alla crescita personale, avete bisogno di passare del tempo soli con voi stessi per capire cosa volete davvero dalla vita. Consigliate attività quali lo yoga e la meditazione.

Capricorno: super settimana per chi è single! Qualcuno di davvero molto speciale potrebbe entrare nella vostra vita! Settimana importante anche per il lavoro, alcuni di voi potrebbero firmare un nuovo contratto.

Acquario: settimana no, vi sentirete più stanchi e stressati del solito, avete proprio bisogno di partire per una bella vacanza! In amore occhio alla gelosia, poterebbe portare a discussioni.

: settimana no, vi sentirete più stanchi e stressati del solito, avete proprio bisogno di partire per una bella vacanza! In amore occhio alla gelosia, poterebbe portare a discussioni. Pesci: settimana serena, da ogni punto di vista. Sul lavoro tutto procede nel migliore dei modi e anche in amore le cose non potrebbero andare meglio. Godetevi il momento.

L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 agosto 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati nella settimana che va dal 5 all’11 agosto 2024 sono Bilancia, Capricorno e Pesci. Quelli meno fortunati sono invece Toro, Scorpione e Acquario.