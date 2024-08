Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 19 al 25 agosto 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 19 al 25 agosto 2024

Questa settimana il pianeta Mercurio sarà ancora nel segno zodiacale del Leone, portando belle novità in particolare per i segni di Fuoco. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 19 al 25 agosto 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 19 al 25 agosto 2024 per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme l’oroscopo dal 19 al 25 agosto 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana difficile dal punto di vista sentimentale, per chi è in coppia i litigi e le discussioni potrebbero infatti essere all’ordine del giorno. Sul lavoro invece settimana positiva.

Toro: settimana di alti e bassi. Sul lavoro potrebbero esserci diversi contrattempi, ma nulla che non si risolverà per il meglio. In amore si alterneranno momenti magici a momenti no. Occhio soprattutto alla gelosia.

Gemelli: ottima settimana dal punto di vista sentimentale, ci saranno infatti diversi momenti all'insegna del romanticismo e della passione da vivere con il partner. Anche sul lavoro tutto procede a gonfie vele.

Cancro: Venere è sempre dalla vostra parte portando tanta fortuna soprattutto a chi è single. Dovete però buttarvi e crederci. Sul lavoro settimana tranquilla, nessun imprevisto in vista.

Leone: questa settimana sarete più affascinanti che mai, nessuno saprà resistervi. Se siete single beh, approfittatene! Super settimana anche dal punto di vista lavorativo, grazie a Mercurio le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare!

Vergine: settimana così così. Avete bisogno di chiarezza, di capire cosa volete davvero dalla vita. Avrete dubbi sulla relazione che state vivendo, il consiglio è parlarne apertamente con il partner. Sul lavoro settimana con qualche imprevisto di troppo.

Bilancia: settimana no dal punto di vista sentimentale, alcuni di voi potrebbero arrivare a chiudere una relazione. Anche sul lavoro settimana difficile, potrebbero esserci infatti accese discussioni con i colleghi.

Scorpione: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, un pò meno da quello sentimentale dove non mancheranno litigi e discussioni, soprattutto a causa della troppa gelosia.

Sagittario: super settimana in vista! Sul lavoro le cose vanno a gonfie vele, alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione. In amore grandi novità per chi è single, qualcuno di speciale sta per entrare nella vostra vita.

Capricorno: settimana molto fortunata in amore, le stelle infatti sono dalla vostra parte. Alcuni di voi saranno finalmente pronti per il grande passo. Sul lavoro nulla da segnalare.

Acquario: in amore settimana positiva, saranno diversi i momenti magici da vivere con la persona amata. Sul lavoro qualche contrattempo di troppo ma nulla che non si risolverà per il meglio.

: in amore settimana positiva, saranno diversi i momenti magici da vivere con la persona amata. Sul lavoro qualche contrattempo di troppo ma nulla che non si risolverà per il meglio. Pesci: settimana difficile soprattutto dal punto di vista lavorativo, dove non mancheranno ostacoli e imprevisti. In amore le cosa vanno un pò meglio ma non mancheranno comunque le giornate no.

L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 19 al 25 agosto 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 agosto 2024 i segni più fortunati sono Gemelli, Leone e Sagittario. Quelli meno fortunati sono invece Vergine, Bilancia e Pesci.