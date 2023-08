Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo di settembre 2023 per il segno del Toro.

L’oroscopo di settembre 2023 per il segno del Toro: sarà un mese pieno di opportunità

Cari torelli all’ascolto, il mese di settembre 2023 sarà un mese molto positivo e ricco di opportunità, soprattutto a livello lavorativo. Giove, già da maggio vi accompagna in un processo di esplorazione e crescita interiore e questo mese di settembre è il mese perfetto per soffermarvi e vedere quanto siete cresciuti negli ultimi tempi, quanta strada avete fatto. Il segno del Toro si sa, è il segno dello zodiaco più restio al cambiamento e più amante della routine, ma per molti di voi è forse arrivato finalmente il momento di lasciarvi andare, di buttarvi in cose nuove, di esternare quello che tenete chiuso dentro di voi da troppo tempo. Non abbiate paura di farlo, non abbiate paura di essere autentici. Il 15 settembre la Luna Nuova in Vergine è proprio d’ispirazione per coltivare la vostra autenticità, senza paura di deludere gli altri o di essere giudicati. Dal 23 settembre avrete inoltre il Sole in Bilancia che vi aiuterà a relazionarvi ancora meglio con gli altri e a confidarvi. Unica nota stonata la Luna Piena in Ariete del 29 settembre, che potrebbe rendervi parecchio nervosi. Cercate di vivere quella giornata nel modo più rilassato possibile, magari facendo un’attività che vi rende felici o che vi rilassa.

L’oroscopo di settembre 2023 per il segno del Toro: amore, lavoro, denaro

Come abbiamo appena visto, il mese di settembre sarà un mese molto positivo per tutti i nati sotto al segno del Toro. Ecco nel dettaglio le previsioni per amore, lavoro, denaro:

Amore : Venere sarà ancora nel segno del Cancro, portandoti dolcezza, sensibilità e affetto. Quello di settembre sarà un mese di stabilità e di sicurezza per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, per chi è in coppia ci saranno tanti momenti di intimità con il proprio partner e potrebbe anche scapparci una proposta di matrimonio o di convivenza.

Lavoro: questo mese di settembre sarà un mese molto produttivo, dal 15 avrete Marte dalla vostra parte, che vi regalerà grinta, determinazione e ambizione. Affronterete tutte le sfide e le difficoltà con coraggio e i risultati non tarderanno ad arrivare. Inoltre potreste iniziare una nuova collaborazione o lavorare a un nuovo progetto, che vi aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Mercurio, nel segno del Leone, porterà anche tanta creatività, non sprecatela!

Denaro: notizie positive per tutti i torelli anche sul fronte delle finanze. Giove, che è il pianeta della fortuna e dell'abbondanza, è ancora nel segno dell'Ariete e potreste beneficiare di occasioni molto fortunate, di entrate extra o di investimenti redditizi. Urano, ovvero il pianeta del cambiamento e dell'innovazione, è anch'esso in Ariete, e vi porterà delle sorprese davvero inaspettate in ambito finanziario. Potreste infatti scoprire nuove fonti di guadagno o trovare nuovi modi per gestire al meglio il vostro denaro.

Insomma, il mese di settembre 2023 si prospetta essere un mese davvero positivo e fortunato per voi torelli, cercate quindi di approfittarne al meglio!