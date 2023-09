L'oroscopo per il segno dei Pesci per settembre 2023: emozioni forti in arrivo

L’oroscopo per il segno dei Pesci, per il mese di settembre: sarà un mese all’insegna delle emozioni! Che cosa riservano le stelle, per questo inizio di autunno, ai nati sotto il segno dei Pesci? Se siete nati sotto questo segno, o magari qualcuno a voi caro lo è, qui potremo scoprirlo insieme! Ecco dunque un oroscopo generale per il segno, e poi passeremo alle varie aree, scoprendo di più su amore, affari e salute!

Oroscopo per il segno dei Pesci, di settembre 2023: un mese bellissimo all’insegna delle emozioni

Dominati dall’elemento Acqua, i Pesci sono un segno sensibile ed emotivo: sarà quindi più facile, per un segno dalla tempra tanto dolce e romantica, vivere un periodo di emozioni, al massimo delle sue possibilità. Sembra proprio, infatti, che per il mese di Settembre, le stelle abbiano previsto tante belle emozioni in arrivo, per i nati sotto il segno dei Pesci.

Settembre per i nati nel segno, sarà un vero e proprio giro di boa: non solo per le emozioni, ma anche per quanto concerne la voglia di fare, di mettersi in gioco, e di lottare per i propri ideali. Fondamentale, ci svelano gli esperti delle stelle, sarà mettere sempre in chiaro le proprie intenzioni, in amore come sul lavoro: consigliate le riunioni, i meeting di confronto, ma anche pranzi e cene per confidenze e chiacchiere.

Vediamo quindi, più nello specifico, cosa accadrà ai nati sotto il segno dei Pesci nel campo dei sentimenti, della carriera e del benessere.

Oroscopo per il segno dei Pesci, settembre 2023: amore, affari e benessere

Le emozioni, quelle forti come la rabbia, l’amore, ma anche il desiderio di mettersi in gioco, e la gioia, andranno ad abbracciare tutto il mese dei nati sotto il segno dei Pesci. Ecco dunque, che cosa si prevede per questo mese, secondo le stelle.

Amore: Chi ha appena chiuso una storia d’amore, deve imparare a prendersi cura delle proprie ferite, anche scegliendo di restare da solo, per un po’ di tempo. Anche chi sarà pronto per un nuovo amore, del resto, se è dei Pesci deve chiarire dentro di sè, che tipo di storia sta ricercando. Le storie più forti, che hanno resistito alle tempeste, possono essere invece il terreno fertile in cui vivere splendide emozioni. Il consiglio che gli astri vogliono dare ai nati nel segno, è di mostarsi proprio come si è.

Lavoro: Sul lavoro, a Settembre, i Pesci avranno tanta voglia di fare, e di rimettersi in gioco. Un progetto lasciato da tempo e accantonato, potrebbe essere ripreso. Importante, data la potenza delle emozioni in questo periodo, sarà evitare le alzate di testa, le polemiche e le discussioni inutili, soprattutto con colleghi e superiori. I Pesci presentano anche un cielo che li rende un po’ ribelli: potrebbero quindi avere problemi a rispettari orari e appuntamenti, oppure ad accettare un ruolo tutto nuovo. Chiarire le proprie posizioni e dominare le proprie emozioni sembra sempre un ottimo consiglio.

Benessere: Ansia e stress potrebbero farsi sentire in modo più forte verso la metà del mese. Per questo, sarà importante concentrarsi su sè stessi, sui propri sentimenti e anche sulle paure, per imparare a conoscersi anche, molto meglio. Sì allo yoga, alla meditazione, alla cristalloterapia. Il colore perfetto per i nati sotto il segno dei Pesci è l’azzurro. La pietra ideale per loro è l’ametista, che regala creatività e aiuta a connettersi con il proprio io più profondo.

Vi siete ritrovati in questo profilo astrale e nell’oroscopo? Presto arriveranno tante belle novità per il segno dei Pesci!”