Grazie all’influsso favorevole di Venere, il legame con la vostra dolce metà si rafforzerà, facendovi vivere momenti di complicità. Per i single, ci saranno numerose opportunità di incontrare una persona speciale con cui intraprendere una nuova storia d’amore. La luna nuova vi sosterrà, donandovi il coraggio e la chiarezza necessari per seguire il vostro cuore.

Questo sarà un periodo senza precedenti per quanto riguarda il lavoro. Se siete impiegati, è il momento di miglioramenti significativi, come una promozione o un aumento di stipendio. Per chi è un lavoratore autonomo o un professionista, ci saranno opportunità di raggiungere obiettivi ambiziosi che favoriranno la vostra crescita e il vostro successo. Tuttavia, è fondamentale riflettere bene prima di prendere qualsiasi decisione importante, poiché un eccesso di entusiasmo potrebbe portarvi a commettere errori.