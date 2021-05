Intraprendere una relazione e trovare l’amore non sono due cose così semplici e scontate, a partire dall’inizio, dal primo appuntamento. Risulta infatti complicato fare colpo. Le soluzioni a tal proposito sono infinite ma un piccolo o grande aiuto ce lo può dare l’astrologia.

Vediamo qui di seguito l’oroscopo per ogni segno per un primo appuntamento perfetto.

Oroscopo del primo appuntamento

Se siete in cerca del partner ideale oppure avete in programma un primo appuntamento e volete fare colpo sicuro, allora siete nel posto giusto al momento giusto. L’oroscopo pensato e studiato per ogni segno può aiutarvi e fare la reale differenza nel vostro programma idilliaco.

Oroscopo del primo appuntamento: da Ariete a Cancro

Partendo dall’Ariete, le persone di questo segno amano fare cose diverse e sorprendenti. Non gli basta quindi una semplice cenetta romantica, dovete impegnarvi un po’ di più per conquistarle. Inoltre, sono molto competitive: allora perché non organizzare un’uscita con dentro un gioco o una caccia al tesoro dove si deve vincere qualcosa?

Le persone nate sotto il segno del Toro sono invece più semplici da accontentare perché, essendo molto romantiche, passionali ed emotive, gradiscono cene e lumi di candela.

Ma non esagerate! Amano lo stesso la semplicità, che ne dite di un bel pic nic vista lago?

I Gemelli invece sono amanti del gioco e dell’avventura: hanno quindi bisogno di nuovi stimoli, di impressione e di varietà. Idee di primo appuntamento possono così essere una serata al circo o un parco a tema.

Mentre il Cancro è per indole un romanticone, molto sensibile e sentimentale, ma si lascia andare solo quando si fida realmente. Come conquistarlo? Con qualcosa di estremamente romantico e delicato come una passeggiata al parco o una gita in barca al tramonto.

Oroscopo del primo appuntamento: i segni musicali

Dal Leone alla Bilancia fino allo Scorpione, l’idea di primo appuntamento perfetto è un posto dove sia presente della buona musica. Attenzione, ovviamente, a non portarli in luoghi troppo affollati dove non si riesce nemmeno a conversare piacevolmente. Ma ricordatevi che la chiave di successo per questi segni è giocare, sognare, ascoltare della musica o addirittura, come nel caso del Leone, cantare al karaoke.

Fa eccezione la Vergine che, non essendo per niente sdolcinata, preferisce cose semplici ma che lo stesso abbiano dietro un’idea pensata e studiata. Ad esempio, una cena in un ristorante piccolo e raccolto oppure una bella serata a giocare ai giochi da tavolo, che ne dite?

Oroscopo del primo appuntamento: da Sagittario a Pesci

Passando invece alle persone nate sotto il segno del Sagittario, la parola d’ordine è viaggiare. Ovviamente fare un viaggio per il primo appuntamento è un po’ decisamente too much, allora perchè non fare i turisti nella propria città oppure fare una visita in qualche posto particolare?

Conquistare i Capricorno, invece, può essere al tempo stesso semplice e difficile. A loro basta poco per sentirsi bene e a proprio agio, come una bella cena romantica, meglio con vista. Ma oltre a ciò, non deve mancare una conversazione intelligente ed interessante.

Passando infine ad Acquario e Pesci, le persone nate sotto questo segno, hanno bisogno di essere stimolate e di vivere appuntamenti realmente interessanti, pieni di cultura e intelletto. Per i primi, l’ideale è una visita al planetario e per i secondi, qualcosa di più coinvolgemente emotivamente parlando, come una serata a teatro.