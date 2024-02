Scopriamo insieme l’oroscopo di marzo 2024 per il segno della Bilancia, ecco cosa vi aspetta

Oroscopo Bilancia marzo 2024: le previsioni

Cari Bilancini, ecco il vostro oroscopo per il mese di marzo 2024, analizzando in seguito amore, lavoro e salute. In questo mese si annunciano parecchi alti e bassi per i nati sotto il segno della Bilancia con sfide da affrontare. Tu della Bilancia potresti sentire il bisogno e la voglia di dedicarti di più alla vita sociale e alle relazioni personali, piuttosto che al lavoro e agli impegni quotidiani. Senti la necessità di aprirti a nuove conoscenze e di investire di più nelle relazioni mettendo un po’ da parte la routine frenetica. Non fare però il passo più lungo della gamba: trova un equilibrio tra lavoro e relazioni personali, non mettere a repentaglio né l’uno né l’altro aspetto. Entrambi sono fondamentali per te.

L’oroscopo del mese mette in luce la necessità di affrontare con coraggio le situazioni emotive, mantenendo al contempo un focus su obiettivi professionali e personali. A marzo potrete però contare su ottimi alleati: Venere, che fino all’11 sarà in leggerissimo trigono, vi farà vivere il presente con entusiasmo e creatività anche le sfide più difficili. C’è poi Marte che sarà al vostro fianco fino al 22 marzo, portandovi passione e intensità con le persone che amate. Sì alla socializzazione e alla scoperta di nuove relazioni che vi sembreranno più interessanti del solito. E a chi vi punterà il dito saprete sempre come rispondere, con la fermezza che vi contraddistingue.

Oroscopo di marzo 2024 per il segno della Bilancia: amore, lavoro, salute

Bilancia, come abbiamo visto, il mese di marzo 2024 sarà segnato per voi da una sorta di montagna russa emotiva. Partendo dal basso riuscirete alla fine del mese ad arrivare in alto, in amore quanto nel lavoro. Ma ora scopriamo insieme nel dettaglio le previsioni in amore, lavoro e salute:

Amore: sarete predisposti alla conoscenza di nuove persone se siete single e a consolidare in modo romantico un rapporto già solido se siete in coppia. Disposti a mettervi in gioco così l’amore dovrebbe regalarvi sensazioni interessanti e sempre soddisfacenti. In coppia nella prima parte di marzo penserete di far crescere la relazione e passare a un livello successivo con il partner, soprattutto se siete in un rapporto iniziale. Verso la fine del mese invece potreste incontrare alcune difficoltà nella comunicazione. Per i single invece arriveranno incontri fortunati che movimenteranno la vostra situazione e vi faranno pensare: “Vale davvero la pena restare single e non lanciarmi in un’avventura?”.

Lavoro: attenti a non lasciarvi distrarre, non è da voi che siete sempre precisi e focalizzati sul lavoro. La distrazione sarà forse causa di stanchezza e del bisogno di dedicare più tempo alle relazioni personali. Nella seconda parte di marzo nonostante tutte le vostre buone intenzioni potrete avvertire meno voglia di affrontare gli impegni. Non preoccupatevi, ritroverete la diritta via.

Salute: avrete la forza necessaria, fisica e mentale, per accogliere la primavera nel migliore dei modi. Sì a escursioni, passeggiate in montagna, ma anche mettervi alla prova in un nuovo sport a livello agonistico. Seguite l’istinto e la passione che arde in voi senza pensarci troppo.

Che dire cari Bilancini, come visto, il mese di marzo non partirà alla grande per voi ma l’energia e la voglia di uscire dalla comfort zone la farà da padrone, superando ogni sfida. Armatevi di pazienza e coraggio, gli alti finiranno per prevalere sui bassi!