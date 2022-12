Classe 2013, North West ha sfoggiato un look perfetto per la serata del 31 dicembre: un completo di paillettes argento in stile disco music anni '70

È nata nel 2013 ma è già icona di stile in tutti i sensi: North West, primogenita di Kim Kardashian e Kanye West, ha sfoggiato un look perfetto per la sera del 31 dicembre. A quasi dieci anni West è già it-girl americana e sta già dimostrando di essere al passo con la moda e con le tendenze: il suo completo paillettes in color silver luna è già diventato virale.

Il completo silver di North West: ispirazione per Capodanno

Che la famiglia Kardashian-Jenner riesca sempre a fare parlare di sé è ormai un dato di fatto. Ogni occasione è ottima per lanciare una nuova tendenza, per modificare stile e per parlare di moda. In casa Kardashian anche North West ha iniziato ad addentrarsi nel magico mondo dei social e della vita da personaggio pubblico. Classe 2013, pensate che la primogenita di Kim Kardashian e Kanye West ha già 53.200 follower su Instagram.

Ad ogni modo, la piccola West, il giorno di Natale, ha pubblicato qualche fotografia in compagnia della madre e del resto della famiglia. A colpire il pubblico è stato il suo look sparkling, annunciato già tendenza assoluta per il 31 dicembre 2022.

Un look che può essere utilizzato sia a Natale, sia a Capodanno, data la sua incredibile luce ed eleganza. L’outfit di North West è composto da un paio di pantaloni a zampa a vita alta e da una camicia in stile disco music anni ’70.

Ai piedi un meraviglioso paio di sandali gioiello con tacco largo, mentre di accessori ha scelto un lungo chocker incatenato e un medaglione d’argento. Insieme al nero, l’argento si rivela un colore must have per la sera di Capodanno. A piccoli dosi o volto a cospargere l’intero look, il silver lunare rimane elemento di eleganza e raffinatezza.

A rendere il completo ancora più iconico? Il colore silver del colore della luna e la texture sparkling perfetta per la serata di fine anno: North West ci ha dato una bella lezione di stile e, dobbiamo ammetterlo, anche di luce.

Se non avete particolari idee per il look del 31 dicembre, seguite le orme della piccola West, non sbaglierete di certo.

La luce è il dettaglio glam per Capodanno

Capodanno potrebbe essere riassunto con una sola parola: luce. Lo ha capito anche North West, che non ha perso occasione per mostrare al mondo di essere sul pezzo in fatto di tendenze e di fashion rules. La sera del 31 dicembre l’elemento della luce è la colonna portante di ogni outfit. Total look o look spezzato? Dettagli glitter o semplici punti luce? Non è importante come e in quale quantità: per salutare l’anno che finisce c’è bisogno di magia, e che magia sarebbe senza paillettes?

La scelta degli abbinamenti è molto ampia; se siete particolarmente amanti dei glitter e dei look cosparsi di brillantini, il completo sfoggiato da West rimane sempre la soluzione perfetta, qualsiasi sarà la vostra serata. Lei ha scelto di spezzare il look con camicia-pantalone, ma ciò non vi vieta di scegliere un abito di paillettes (grande classico del Capodanno) o una tuta intera (lunga o corta dipende dai vostri gusti).

North West ha già scelto e il risultato è già tendenza in tutto il mondo.