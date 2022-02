Manca sempre meno al debutto di “Noi” su Rai 1. Si tratta di una mini serie tutta italiana remake di “This is Us”, per la regia di Luca Ribuoli. Ecco allora tutte le informazioni che abbiamo tra la trama, il cast e soprattutto quando andrà in onda.

Noi, quando esce il remake di This Is Us

Lo aveva già annunciato in precedenza Lino Guanciale, uno dei protagonisti della serie, quando è stato ospite al Festival di Sanremo 2022.

“Noi” andrà in onda sulla Rai a partire dal 6 marzo 2022, con i primi due episodi sui 12 della serie e occuperà poi la prima serata della domenica degli italiani fino al 10 aprile.

La trama di Noi

La trama gira tutta intorno alla famiglia Peirò e la vive dagli anni ’80 ad oggi. Protagonisti sono Pietro e Rebecca, che si incontrano, si innamorano, si sposano e hanno tre figli, o meglio, tre gemelli: Claudio, Caterina e un altro bambino che però non riesce a sopravvivere. Nonostante il dolore la giovane coppia decide di adottare Daniele, un bambino di colore. Non mancheranno i problemi di coppia e gli ostacoli più classici che possono presentarsi nella quotidianità di una famiglia.

Ma non vi diciamo di più per non rovinarvi la sorpresa.

Quello che c’è da sapere però, è che proprio come in “This is us” la trama si diramerà poi tra le storie di ognuno dei componenti della famiglia, che si evolveranno con i loro protagonisti fino all’età adulta degli stessi figli. La versione italiana di “This is us” non vuole solo dipingere il ritratto di una famiglia, ma di riflesso anche quello di un intero paese che dagli anni ’80 ai 2000 viene sottoposto ad innumerevoli ed inevitabili cambiamenti che condizioneranno anche le vite e i pensieri dei protagonisti.

Il cast della versione italiana

Il cast, come abbiamo già detto all’inizio dell’articolo, vede la presenza di Lino Guanciale tra i protagonisti. L’attore che abbiamo già apprezzato ne “Il commissario Ricciardi”, sarà infatti Pietro Peirò, il padre della famiglia raccontata nella serie. Aurora Ruffino, che ha recitato anche ne “I Medici”, sarà invece la madre, Rebecca.

A completare il cast anche Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone, che rispettivamente vestiranno i panni di Claudio, Caterina e Daniele. I figli poi, come anche altri personaggi della serie tv, cambieranno interpreti a seconda delle fasi della vita.

La colonna sonora

Una menzione speciale non può che essere fatta alla colonna sonora del remake italiano di “This is us”. “Noi” infatti ospiterà tutti quei brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Possiamo citare per esempio “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, “La stagione dell’amore” del grande Franco Battiato, ma anche “Napule é” di Pino Daniele o “Ancora, ancora, ancora” dell’iconica Mina.

La serie tv ha anche un pezzo originale scritto appositamente per lo show dalla cantante Nada e Andrea Farri, che si intitola “Mille stelle”, che noi non vediamo l’ora di ascoltare.