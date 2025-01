Una nuova era di abbigliamento sportivo

La collezione Nike 24.7 rappresenta un passo avanti nel mondo dell’abbigliamento sportivo, combinando funzionalità e stile per le donne moderne. Con un lancio previsto per il 25 gennaio su nike.com e dal 30 gennaio in negozi selezionati, questa linea è pensata per chi desidera un look pratico senza rinunciare all’eleganza. Nike ha sempre puntato sull’innovazione e questa collezione non fa eccezione, introducendo tessuti tecnici all’avanguardia che garantiscono comfort e una vestibilità perfetta.

Design pensato per ogni corpo

Un aspetto fondamentale della collezione Nike 24.7 è la sua inclusività. I capi sono progettati per adattarsi a ogni silhouette, con taglie che spaziano dai 2XS ai 2XL per le donne e taglie slim e standard per gli uomini. Questo approccio mira a garantire che ogni atleta, indipendentemente dalla propria forma fisica, possa sentirsi a proprio agio e sicuro nel proprio abbigliamento. La vestibilità comoda e funzionale è al centro di questa collezione, permettendo a chi la indossa di muoversi liberamente, sia durante l’allenamento che nella vita quotidiana.

Un mix di tradizione e modernità

La collezione non solo si concentra sulla funzionalità, ma celebra anche la tradizione sportiva di Nike. Dettagli come i passanti ispirati agli spogliatoi e le etichette interne con la firma Total Orange richiamano l’eredità del brand, rendendo ogni pezzo unico. Jaclyn Safley, GM di Nike Training Global, Women’s, ha dichiarato che la collezione è stata progettata per supportare gli atleti in ogni aspetto della loro giornata, sottolineando l’importanza di un abbigliamento che non solo sia pratico, ma che rifletta anche la personalità di chi lo indossa.

Testimonial d’eccezione

La velocista Dina Asher-Smith, testimonial della campagna, ha condiviso la sua visione sull’importanza di indossare capi che siano un’estensione della propria personalità. “Ciò che indosso è più di un abbigliamento, è parte di come mi esprimo”, ha affermato. Questa affermazione risuona con molte donne che cercano di esprimere la propria individualità attraverso la moda, rendendo la collezione Nike 24.7 non solo un’opzione per l’allenamento, ma anche per la vita di tutti i giorni.

Disponibilità e accessibilità

Con l’arrivo della collezione Nike 24.7, le donne possono finalmente trovare un equilibrio tra stile e praticità. Che si tratti di una corsa al parco o di un incontro con le amiche, questi capi sono progettati per accompagnare ogni momento della giornata. Non perdere l’occasione di scoprire questa nuova linea, disponibile dal 25 gennaio su nike.com e dal 30 gennaio in negozi selezionati. Preparati a vivere ogni giorno con energia e stile!