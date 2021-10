La quindicesima edizione di X Factor è ormai giunta all’attesissima fase dei Live che a partire dalla serata di giovedì 28 ottobre 2021, andranno in onda su Sky. A presentare il celebre talent sarà l’attore Ludovico Tersigni, meglio conosciuto come “Ludo”, che prenderà il posto al timone lasciato da Alessandro Cattelan, molto apprezzato dal pubblico nelle scorse edizioni.

Le squadre sono già formate e tra i concorrenti c’è anche Nika Paris, Nikol Palascheva all’anagrafe, una 16enne di origini bulgare con una forte passione e talento per la musica e il canto. A guidarla sarà il cantante e giudice Mika. Scopriamo di più su questa giovanissima concorrente.

Chi è Nika Paris

Nika Paris, pseudonimo di Nikol Palascheva, nasce il 20 aprile del 2005 in Bulgaria, sotto il segno dell’Ariete.

Non si sa ancora molto sul suo conto, ma quello che è certo è la sua passione sconfinata per la musica e il canto. Un amore con radici ben radicate che la porta fino in Italia, precisamente a Milano dove all’età di soli 11 anni, partecipa ai provini per l’Eurovision Junior. Ma questo sarà solo il primo dei tantissimi concorsi in cui la ragazzina esibirà il proprio talento, presentando anche diversi brani in francese e in inglese e dimostrando quindi anche una particolare propensione per le lingue straniere.

La sua carriera nel mondo della musica però, inizia davvero grazie alla stretta collaborazione con Dariana Kaumanova, produttrice e musicista molto famosa anche da noi qui in Italia, in particolar modo per aver fatto parte dell’entourage musicale di Sanremo.

Nika Paris si è presentata ai provini di X Factor con una cover di Je Veux, il celebre brano di Zaz, ottenendo ben quattro “sì” da parte dei giudici del programma per questa edizione, ovvero la cantante salernitana ed ex vincitrice di Aimci 2010 Emma Marrone, il leader degli Afterhours Manuel Agnelli, il trapper Hell Raton e l’amatissimo cantante e showman di origini libanesi, Mika.

Sarà proprio quest’ultimo, rapito dalle sue esibizioni e dall’indubbio talento dimostrato nonostante la giovane età, ad offrirle un posto nella sua squadra in occasione dei BootCamp prima e degli Home Visit dopo, portando la ragazza alla soglia tanto desiderata, quanto temuta da tutti i concorrenti del programma: quella dei Live.

Qualche curiosità sulla concorrente di X Factor

Come abbiamo già detto, la passione per la musica e per il canto dimostrata da Nika Paris, ha radici profondissime. La giovane concorrente di X Factor infatti inizia a suonare il pianoforte già all’età di 4 anni e all’età di 6 anni invece, inizia ad allenare le sue doti canore, conquistandosi il titolo di “ragazza prodigio del canto”.

Una passione, che non stentiamo a credere, sia parte del DNA di Nika da sempre. Anche la madre, infatti, è una cantante e in passato è stata anche un’atleta della squadra nazionale di nuoto della Bulgaria. Il padre di Nika invece, è uno chef affermato.