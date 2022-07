Lutto nel mondo dello sport e dello sci in particolare, è morta a 102 anni Celina Seghi e il mondo dice addio alla campionessa di slalom che aveva insegnato lo “sport bianco” sull’Abetone fino a tarda età dopo aver cessato l’attività agonistica nel 1956.

E che attività agonistica! Celina era nata all’Abetone, in provincia di Pistoia, il 6 marzo 1920 ed in carriera aveva vinto 37 medaglie, tra cui quella di bronzo ai Mondiali di Aspen nel 1950 nello slalom speciale.

Morta a 102 anni Celina Seghi

I titoli italiani poi erano stati decine: ai campionati nazionali la Seghi aveva conquistato 25 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Celina proseguì con le gare agonistiche fino alla vigilia dei VII Giochi olimpici invernali di Cortina d’Ampezzo del 1956.

Ma poi non si fermò e divenne maestra di sci, continuando a sciare fino a tarda età sulle piste di Abetone. Sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Sport Invernali è comparso un accorato post: “È venuta a mancare questa notte Celina Seghi, leggenda del mondo dello sci alpino e tra le più grandi campionesse della disciplina già prima della guerra. Una delle prime sciatrici alpine italiane, detentrice di un palmares straordinario”.

Il cordoglio della Fisi e del presidente Roda

E ancora: “Atleta dal fisico minuto attiva negli anni quaranta-cinquanta, nacque all’Abetone il 6 e non l’8 marzo 1920, come erroneamente riportato all’anagrafe e quindi sui documenti ufficiali”. Poi in chiosa: “Il Presidente Flavio Roda, tutta la Federazione Italiana Sport Invernali e tutto il mondo degli appassionati degli sport di montagna sono vicini alla famiglia in queste ore di triste dolore”.