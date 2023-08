Dopo lo sfogo di Morgan sul palco di Selinunte, in Sicilia, il cantautore ha ricevuto diverse critiche. Ma chi sono invece i vip dalla sua parte? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Morgan sbrocca sul palco di Selinunte: chi sono i vip dalla sua parte?

Il 26 agosto, al Parco Archeologico di Selinunte, in Sicilia, era in programma una lezione-concerto di Morgan dal titolo “Battiato, segnali di vita e di arte“. A un certo punto però Morgan ha iniziato a inveire contro il pubblico presente. Il tutto è stato ripreso e i video hanno fatto in brevissimo tempo il giro del web. Il cantautore milanese, dopo aver suonato alcuni brani, ha perso le staffe, nel momento in cui uno spettatore gli ha urlato che era fuori tema, chiedendogli poi di suonare delle canzoni di Battiato. Lo sfogo di Morgan è andato avanti per diversi minuti, finendo con un infelice “fr…o merda” rivolto a qualcuno del pubblico. L’artista si è poi scusato via social, dicendo di non essere omofobo ma anzi di condannare chi non ha rispetto degli altri. Morgan ha ammesso di avere sbagliato e ha chiesto scusa a tutti. Il cantautore, dopo il concerto, è stato sommerso dalla critiche, ma c’è anche chi, tra i vip, gli ha dato ragione. Di chi si tratta? L’attore e conduttore radiofonico Enrico Silvestrin, ad esempio, ha preso le difese di Morgan, queste le sue parole: “La cosa interessante è che tu vieni a criticare me che ti sto dando qualcosa, in un mondo dove c’è il mainstream che non ti dà nulla, con personaggi senza arte né parte, senza valenza artistica che solo questo tipo di società può considerare artisti. Lui dice ‘state zitti con gli altri, mentre rompete le pa..e a me che sono qui a darvi qualcosa che non rivedrete’. Ha perfettamente ragione, è giusto questo atteggiamento antagonista, c’è una superiorità culturale che va affermata, non può non essere più un valore perché in giro c’è mediocrità. Bisogna rimettere la cultura al centro della chiesa, è fondamentale.” Anche Fabrizio Corona sta dalla parte di Morgan, scrivendo “Bifolchi” come commento ai contestatori e invitando poi Morgan a casa sua. Tommaso Zorzi invece non ha preso le difese di Morgan ma ha detto qualcosa di importante: “comunque è un grido di aiuto. A me fa sinceramente molta tenerezza, è evidente che non sia in sé”.

Come hanno reagito Fedez e Marracash allo sfogo di Morgan?

Durante lo sfogo sul palco, Morgan ha tirato in ballo due dei rapper più famosi e amati nel nostro Paese, ovvero Fedez e Marracash. Il cantautore milanese sul palco di Selinunte ha detto le seguenti parole: “Io sono un personaggio, andate a vedere Fedez e Marracash…” Nessuno dei due rapper ha voluto commentare le parole di Morgan, forse entrambi preferiscono non aumentare ancora di più le polemiche. Fedez, inoltre, è anche giudice ad X Factor proprio insieme a Morgan, questo potrebbe essere un altro motivo per il quale il marito di Chiara Ferragni non ha voluto commentare le parole del cantautore.