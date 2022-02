L’età avanza per tutte, ma alcune, anche grazie al merito della genetica, sono più fortunate di altre. Come Monica Bellucci che, classe 1964, è ancora una delle icone italiane di bellezza più amate non solo nel Bel Paese ma anche all’estero e soprattutto nell’ambiente del cinema e della moda.

Eccola quindi che ancora dotata di una classe innata, conquista con l’ennesima copertina, questa volta di Harper’s Bazaar e lo fa senza mostrare troppo, ma indossando anche un accessorio davvero di tendenza: il balaclava, conosciuto anche come “passamontagna”. Ma quali sono i brand indossati dalla Bellucci per posare in questo scatto?

Monica Bellucci diva da copertina con Harper’s Bazaar

Ancora bellissima, Monica Bellucci non ha nulla da invidiare alle modelle più giovani, modelle come la figlia Deva Cassel, anche lei di una bellezza straordinaria, avuta dall’ex marito Vincent Cassel, celebre attore francese.

Non ha neanche bisogno di ammiccare per attirare l’attenzione e a 57 anni le basta davvero poco per conquistare l’obiettivo della fotocamera pronta a catturare le pose della diva.

Lo dimostra appunto la nuova copertina di Harper’s Bazaar che ritrae la bella attrice e modella in tutta la sua eleganza, mentre indossa un look total black pensato e realizzato apposta per lei che le fascia le curve ma che allo stesso tempo è attento a non mostrare troppo, lasciando molto spazio all’immaginazione.

Dietro la copertina

La classe da diva di altri tempi di Monica Bellucci fa tanto, ma ovviamente non fa tutto, è comunque un essere umano come tutti noi! Per questo è giusto citare anche il team formato da artisti del mestiere e brand di lusso che ha contribuito a far risaltare il più possibile la sua indiscutibile bellezza. Ne fa parte per esempio la stylist Katya Tabakova che ha vestito la nostra iconica Monica con un look total black composto da un abito nero, fasciatissimo, a sirena con dettagli cut-out appena accennati per tutta la lunghezza del busto, dal prosperoso décolleté all’ombelico e il balaclava abbinato.

Il tutto realizzato per lei da Pieter Muiler, il direttore creativo di Alaïa. A dare un tocco di luce al look dark ci hanno invece pensato i gioielli di Cartier sulle tonalità dell’oro. A fotografarla invece è stato Stephan Lisowski, fotografo di moda che ha lavorato anche per Vogue.

Balaclava, il dettaglio di tendenza

I capelli di Monica Bellucci, come abbiamo detto, sono nascosti sotto un balaclava nero come il vestito a cui è stato incorporato. Si tratta di un dettaglio non nuovo agli appassionati e agli esperti del settore, ma che ha spopolato sulle passerelle della stagione invernale 2021/2022.

Il passamontagna quindi, dai climi rigidi delle vette è passato anche ad essere protagonista della vita di tutti i giorni in città e ad oggi ne esistono davvero di tantissimi modelli, materiali e colori. Il mondo della moda è letteralmente impazzito per questo accessorio, a proporlo infatti sono stati tanto i brand più di lusso, quanto quelli low cost, passando ovviamente per i piccoli imprenditori e ovviamente all’immancabile fai da te.