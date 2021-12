I più esperti del mondo della moda hanno decretato il balaclava come l’accessorio di tendenza per la stagione invernale 2021/2022. Della famiglia dei cappelli, si tratta di un caldissimo passamontagna in lana o in cashmere ormai sdoganato anche per i look da città e disponibile in davvero tantissime colorazioni.

Scopriamo dove trovarli e come farli se si è brave con il fai da te.

Il balaclava è il cappello di tendenza per l’inverno 2021/2022

È ufficiale, il balaclava è il cappello, o meglio, il passamontagna “mai più senza” da avere sempre a disposizione nel nostro guardaroba invernale. Si tratta di uno di quegli accessori che bisogna provare prima di giudicare. Se infatti la prima reazione davanti ad un capo generalmente utilizzato in montagna da impiegare in città, è di scetticismo, basterà provarlo per non potere più farne a meno.

I motivi sono molteplici. Sono realizzati con materiali morbidi e molto caldi, come la lana o il cashmere, grazie alla loro vastissima gamma di colori possono essere abbinati a qualsiasi tipo di look e sono anche molto utili per mantenere la nostra chioma al riparo dalle temperature rigide o, semplicemente per nasconderla quando abbiamo un “bad hair day” e siamo di fretta. Vi abbiamo convinte? Se sì, non vi resta che lasciarvi conquistare dai balaclava in commercio!

I brand che propongono questo cappello

Il balaclava di Arket è il risultato di una miscela di lana con certificazione RWS e poliestere riciclato ed è disponibile nel colore lilla, uno dei colori “rivelazione” per questo inverno.

In pura (e caldissima) lana anche il balaclava di Paloma Wool che dispone di una gamma vastissima di colori e modelli. Quello che vi proponiamo noi è in un azzurro pastello davvero molto trendy, abbinato anche ad un grazioso paio di muffole.

Anche Miu Miu ha sfoggiato i balaclava sulle proprie passerelle. Alcuni tra i balaclava di questo brand ricordano la forma di un casco, come dimostra, per esempio, questo modello di un elegante color panna.

Come dice lo stesso nome del brand, il balaclava di Extreme Cashmere è, appunto, in cashmere. Di color senape scuro e dal taglio molto semplice, è un vero e proprio passe partout.

I balaclava interessano tantissimo non solo alle fashion addict più accanite, ma anche le appassionate del fai da te e in modo particolare dei lavori a maglia. Sono infatti tantissimi i piccoli brand che ne propongono una propria versione e si possono trovare con una veloce ricerca sui social, in cui mostrano le proprie “vetrine virtuali”. Se siete curiose di provarne uno, ma quelli dei brand più conosciuti non soddisfano le vostre aspettative, affidatevi alle piccole realtà.

Si tratta di un buon modo per sostenere i piccoli imprenditori e ostacolare, quanto possibile, la fast fashion. In alternativa, sempre su Internet si possono trovare tantissimi schemi e video utili per guidarvi alla realizzazione di un balaclava del tutto personalizzato e decisamente unico, che si trasforma anche in un’ottima idea regalo in occasione del Natale.