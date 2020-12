Con l’inverno e i primi freddi, bisogna anche pensare a proteggere le mani da screpolature e geloni. Per prendersene cura e proteggerle dalle temperature rigide, la soluzione sono i guanti invernali disponibili in vari modelli. Vediamo quali comprare tra le varie tipologie.

Guanti invernali femminili

Sono l’accessorio ideale per proteggere le mani ed evitare i geloni. I guanti invernali da donna non sono soltanto un accessorio per difendersi dal freddo, ma anche una moda da indossare abbinandoli a sciarpe e cappellini per un outfit di classe e con stile. Per l’inverno, meglio optare per dei materiali resistenti quali lana e cotone che proteggono e indicati anche per le persone che hanno la pelle particolarmente sensibile e delicata, magari tendente ai rossori e screpolature.

Per i guanti invernali da indossare tutti i giorni, si consiglia di optare per dei materiali che siano resistenti e non si rovinino. Il guanto invernale in lana è l’ideale in quanto alla portata di tutti e tiene le mani calde. Un paio di guanti invernali in pelle va benissimo, anche perché si adatta a qualsiasi look e soprattutto è alla moda per completare il vostro oufit.

Il rivestimento interno è un altro aspetto da considerare e meglio se in lana o in seta in quanto garantisce una protezione superiore, mentre il cotone non è indicato dal momento non trattiene il calore.

Optate per dei guanti invernali femminili con una banda o elastico alla base in modo che non faccia trapelare l’aria fredda e vi fornisca il giusto grado di calore e protezione.

Optate per una misura in più rispetto alla vostra taglia dal momento che aiuta a proteggere le mani maggiormente dando più calore. Nel caso li usaste sulla neve si consiglia di optare per un modello impermeabile con rivestimento interno in pile o simili per mantenere la temperatura e fare in modo che non abbiate freddo.

Guanti invernali femminili: modelli

I modelli di guanti invernali sono vari e dipendono anche dai materiali con cui sono realizzati. Dalla lana alla pelle sino a quelli ricamati, sono tantissime le varianti in commercio per tenervi al riparo, ma con un occhio alla moda e lo stile. Sulle passerelle e sfilate per l’inverno 2020-2021, i vari stilisti hanno proposto i guanti in tantissimi modi.

I guanti in velluto sono molto morbidi e un accessorio considerato un vero e proprio must della stagione invernale.

Potete abbinarli con un look completamente nero e si adattano benissimo a cappotti, mantelle, ecc. I guanti invernali in lana sono presenti in varie versioni: da quelli ricamati sino ai modelli oversize o con applicazioni.

La maison Valentino propone guanti invernali da donna nel colore rosso lasciando da parte il nero. Un accessorio d’abbinare a giacche dello stesso colore o con un altro a contrasto. In filato o pelle, sono disponibili in tantissimi materiali, lunghezze e colori diversi per arricchire il vostro outfit e darvi colore nelle giornate più fredde dell’anno.

Bottega Veneta propone dei guanti invernali da donna in montone che sono sinonimo di calore, comodità e stile. Ci sono poi guanti realizzati nella combinazione di pelle d’agnello e nylon oppure due tonalità e cashmere come il modello proposto dalla Maison Margiela. Insomma, i guanti non sono solo da protezione, ma anche moda per la stagione invernale. Infine, si trovano i modelli senza dita, i classici manicotti.

Guanti invernali femminili Amazon

Come si è visto, sono diversi i modelli di guanti invernali da indossare per la stagione e il sito di Amazon ne propone di diverso tipo per accontentare i gusti e le esigenze di tutti. Se cliccate sulla foto potete trovare tutte le informazioni relative a questo articolo. Qui sotto trovate una classifica con alcuni dei modelli migliori che sono tra quelli maggiormente apprezzati e consigliati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Vbiger guanti da donna

Sono dei guanti realizzati in velluto Mirco che donano morbidezza, comfort, elasticità e donano calore nelle giornate fredde dell’inverno. Il dorso dei guanti è in nylon che protegge dai fiocchi di neve e dalla pioggia. I fili elastici alla base delineano la forma delle mani. I polsini sono a coste con fodera in pile che dona elasticità riscaldando le mani. Hanno un design touch screen. Disponibili nei colori nero e grigio.

2)yokamira guanti invernali antivento

Un modello di guanti termici con fodera in pile a doppio strato. Realizzato in materiali che sono impermeabili e antivento. Molto morbidi, leggeri e caldi, oltre a essere considerati i migliori per proteggersi dall’inverno. Sono touch screen, il che significa che potete usare il vostro smartphone o pc senza bisogno di togliere i guanti. Sono progettati con un design antiscivolo. Sono versatili e adatti a qualsiasi tipo di sport. Vanno bene sia per uomo che donna. Il prodotto più venduto del settore.

3)Bequemer Laden guanti da donna in lana invernale

Sono guanti in lana con pile interno, molto comodi e morbidi. Sono leggeri e alla moda, dal colore brillante. Molto eleganti e accoglienti. Adatti per qualsiasi attività sportiva, quali snowboard, sci, pattinaggio, ecc. Disponibili nei colori grigio scuro, kaki e nero.

