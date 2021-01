Moda donna: le calzature che non possono mancare nel tuo guardaroba

Le nuove tendenze moda parlano chiaro: in fatto di scarpe da donna, si punta all’eleganza con modelli comodi e di qualità. Di giorno o di sera, anche in questa stagione, l’imperativo è la ricerca dell’eccellenza produttiva, che oggi risalta nella qualità e nei modelli made in Italy.

Molte aziende sono riusciti a incanalare questa tendenza e a realizzare dei grandi classici. Brand come Fabi, che per la nuova stagione ha ideato una linea di scarpe belle da vedere e morbide da indossare.

Le calzature da donna Fabi, in particolare, oggi incarnano alla perfezione quel modello di femminilità che si adatta a ogni contesto: un’espressività visiva e concettuale dal fascino indiscusso che ne fa dei veri must have da indossare nella stagione fredda.

E i designer della maison hanno pensato davvero a tutte, disegnando una serie di proposte che non possono mancare nel guardaroba.

Moda donna: tra i must have ci sono gli stivali

La moda donna per l’inverno 2021 punta sugli stivali in pelle. I modelli in nero hanno dimostrato di essere comodi e versatili, nonché capaci di accompagnare ogni passo valorizzando qualsiasi outfit.

Modelli affascinanti, sottolineano gli stilisti, must have insostituibili, confermano le fashion addicted: in ogni caso, quindi, da inserire nella propria scarpiera per affrontare l’inverno con eleganza.

Chi punta alla praticità può optare per gli stivali bassi, oggi considerati dei veri e propri passe-partout. Per valorizzare queste soluzioni, Fabi ha dato vita a una linea ricca di proposte, ideali sia di giorno sia di sera, comprensiva di stivaletti morbidi oversize sulla caviglia, ankle boot in morbida nappa e stivali beatles con un inserto elastico, eventualmente arricchiti da una zip con fascia a contrasto.

Chi invece vuole aggiungere ai propri outfit un pizzico di classe, può puntare sul fascino degli stivali al ginocchio o degli stivali cuissard alti sulla gamba, entrambi in grado di assicurare un tocco di charme per non passare inosservate. Le tendenze più attuali vogliono gli stivali cuissard in soffice suede o realizzati in morbida nappa, magari arricchiti da un dettaglio color oro nelle arie adiacenti al tacco.

Sneakers, le calzature intramontabili

Anche le sneakers tornano a essere tra le protagoniste delle ultime tendenze. Per la gioia di chi ama lo stile comodo ma non vuole rinunciare a essere trendy, le classiche scarpe con fondo in gomma sono ancora uno degli articoli più in voga della nuova stagione.

A spiccare sono soprattutto i modelli che assicurano uno stile semplice, essenziale e all’occorrenza sporty chic, ma in ogni caso in grado di garantire un assetto ottimale sia in ufficio sia all’aria aperta.

Attualmente, i modelli più ricercati della nuova stagione sono realizzati con pregiata tomaia in pelle, disponibili in diverse nuance moda, talvolta arricchiti da piccoli dettagli di colore e con suola rigorosamente in evidenza.

Una serie di diktat incarnati dalle linee pregiate della nuova Fabi F65, una calzatura sportiva ma casual, realizzata in diverse tonalità, che permette di essere sempre trendy con quel pizzico di comfort che non guasta.

Per chi invece chi cerca un look sportivo, ma particolarmente adatto allo stile metropolitano, i designer di Fabi hanno ideato Fabi TwentyTwenty, una sneaker disponibile in due assetti, quello classico e quello basket, entrambi in grado di rispondere alle diverse esigenze di chi cerca un po’ di glamour anche in una calzatura sportiva.

Questi modelli, rigorosamente progettati in morbida pelle e tessuto tecnico, sono infatti arricchiti da una serie di piccoli strass, strategicamente disposti per valorizzare cuciture e dettagli e per assicurare il massimo della resa estetica.

Calzature: la moda donna guarda al passato

Che si tratti di scarpe da runner o di modelli da eleganti dress code, la moda delle calzature donna 2021 impone uno guardo al passato.

Lo fa tirando fuori dalla scarpiera modelli ispirati alle iconiche scarpe sportive degli anni ’90, che oggi rivivono nelle linee sinuose dei modelli Fabi Lamaxi.

Di ispirazione rétro anche i morbidi mocassini in vitello, le classiche Double monk e le iconiche polacchine con tacco: modelli senza tempo, ma accuratamente impreziositi da cinturini, morsetti e strass, per guardare al passato con un tocco di modernità.