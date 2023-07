Moda capelli, la frangia a forma di M è perfetta per l’estate 2023: a chi sta bene

L’estate 2023 non poteva non pensare anche ai capelli. Dopo i trend legati alla moda, alle unghie, agli accessori, ora è il turno dei capelli, protagonisti della stagione estiva. A fare da capolino nella classifica delle tendenze c’è una grande novità: la frangia a forma di M. Ispirata agli anni ’90, ha già fatto innamorare tutte: scopriamo insieme le caratteristiche!

Moda capelli, la frangia a forma di M è perfetta per l’estate 2023

I capelli in estate possono diventare un “problema”. Con il caldo, con il sale, con il sole e con il mare possono diventare difficili da gestire. Dall’altra parte, però, è desiderio comune avere la propria chioma in ordine ed essere sempre in trend con i tagli di stagione. Che cosa dire, allora, delle tendenze per l’estate 2023? A quanto pare sarà la frangia a forma di M la protagonista dell’intera stagione e il suo aspetto cool ha già conquistato la maggior parte delle donne.

Conosciuta anche come McDonald’s bangs, la frangia a forma di M si ispira pienamente alle vibes anni ’90 e a quello stile un po’ vintage tanto di moda, anche nei capelli.

Se volete essere in trend, fresche, giovanili e anche un po’ glamour, la frangia a forma di M è la soluzione che stavate aspettando.

Le caratteristiche principali della McDonald’s bangs sono poche ed essenziali: anzitutto deve essere lunga, sfilata e particolarmente voluminosa. Si differenzia dalla frangia classica (e da tutte le sue numerose varianti) proprio per la forma. Non pensate a una frangia piena, tantomeno alla variante a tendina: la frangia a forma di M è, a tutti gli effetti, a forma di M. Per ottenere il risultato tanto cool, infatti, bisogna realizzare con i capelli sulla fronte due specie di archi, proprio come si trattasse della lettera dell’alfabeto, la stessa che dà il nome al noto fast food. Per ottenere tale effetto è quindi fondamentale donare volume alla radice, in modo tale che i capelli riescano facilmente ad assumere la forma a M desiderata. Per l’estate 2023 il consiglio migliore rimane quello di asciugare la McDonald’s bangs all’aria aperta, facendo però attenzione a utilizzare i giusti prodotti anti-umidità e dando la giusta definizione al tutto. Se avete in dotazione una spazzola tonda (meglio cilindrica), provate a utilizzarla: in questo vi aiuterete notevolmente nel creare la giusta forma.

Moda capelli, la frangia a forma di M è perfetta per l’estate 2023: a chi sta bene

La frangia a forma di M entra a fare parte ufficialmente delle tendenze per l’estate 2023. La frangia è un must have evergreen, ma la nuova forma ispirata all’iconico fast food è una vera novità. Il trend è esploso specialmente su TikTok, dove girano numerosi video tutorial su come realizzarla e su come ottenere il tanto effetto anni ’90. Un po’ come la chioma che aveva Leonardo Di Caprio ai tempi, o Brad Pitt.

Ad ogni modo, la frangia a forma di M tende ad adattarsi a ogni tipologia di viso: non essendo la classica frangia piena, quanto più una frangia lunga e scalata che rimane “aperta”, si rivela versatile ed efficace su ogni lineamento. Un po’ più complesso sui capelli ricci, ma non impossibile.

Siete pronte per essere in trend? Non vi resta che provare la McDonald’s bangs: che l’estate 2023 possa realmente cominciare.