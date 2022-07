Una delle mode tornata durante l’estate 2022 è quella di indossare una canottiera bianca, semplice. Una moda che ricorda gli indimenticabili anni ’90 e che sembra essere particolarmente apprezzata dalle vip, italiane e internazionali.

La moda della canottiera bianca

Le mode, proprio come gli amori, fanno dei giri immensi e poi ritornano.

Nel corso degli anni abbiamo visto tornare di moda abiti e stili tipici degli anni passati, per la gioia di molte generazione. Gli anni ’90 si riconfermano ancora una volta come la decade più amata dal mondo della moda, con numerosi look che stanno tornando ad essere molto amati negli ultimi anni. Dopo i pantaloni a vita bassa e i coop-top, ecco che sono tornate di moda anche le canottiere bianche.

Durante l’estate 2022 moltissime donne, tra cui anche vip italiane e internazionali, hanno scelto di indossare le semplicissime, ma anche bellissime, canotte bianche, che si adattano bene a molti tipi diversi di look. Si tratta di un meraviglioso ritorno di un must-have che in realtà non era mai del tutto scomparso dai guardaroba. Quasi tutti hanno una canottiera bianca a costine nel proprio armadio. Magari è stata chiusa in un cassetto per un po’ di tempo, ma sicuramente questo capo ha bisogno di prendere aria, proprio ora che è tornato così di moda.

Si tratta di un capo molto apprezzato per il suo dinamismo, per il fascino genderless, incredibilmente di moda al momento, e lo stile particolarmente casual. Dopo aver toccato l’apice del successo 20 anni fa, ecco che la canottiera bianca è tornata di moda ed è amatissima dalle influencer più famose del momento.

Le influencer che indossano la canottiera bianca

Moltissime influencer famose hanno deciso di tirare fuori le loro canottiere bianche a costine dagli armadi, per un look casual e sempre apprezzato. Gli anni ’90 tornano con prepotenza a farsi sentire, rendendo la moda ancora più amata da chi ha sempre apprezzato quello stile.

Tra le influencer che hanno scelto di indossare la canottiera bianca troviamo: