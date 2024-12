Un evento in crescita

Milano Fashion&Jewels si avvicina alla sua prossima edizione, programmata dal 22 al 25 febbraio, e si conferma come un’importante piattaforma per il business della moda e dei gioielli. Con oltre 600 brand attesi, tra cui nomi affermati e giovani talenti, l’evento promette di essere un punto di riferimento per le collezioni primavera-estate 2025 e per le anticipazioni della stagione autunno-inverno 2025-26. La fiera non solo celebra la creatività, ma si orienta sempre più verso il business, attirando l’attenzione di professionisti del settore e appassionati.

Collaborazioni e aree tematiche

Tra le novità più interessanti, spicca la partnership con Bijorcha – Who’s Next Paris, un salone professionale francese che porterà a Milano una selezione di brand innovativi. Inoltre, Milano Fashion&Jewels collaborerà con eventi come Roma Jewelry Week, dedicata alla valorizzazione del gioiello contemporaneo. L’esposizione si articolerà in tre aree principali: Jewellery, Fashion Accessories & Apparel e F&J Delivery, ognuna pensata per soddisfare le esigenze specifiche dei vari segmenti di mercato.

Sostenibilità e innovazione

Un altro aspetto fondamentale dell’evento sarà l’attenzione alla sostenibilità. L’area “Exploring Sustainable Fashion” metterà in luce brand che abbracciano pratiche di moda responsabile, in collaborazione con Sfashion-Net. Inoltre, l’area “Container of Contemporary Jewels” offrirà uno spazio dedicato al gioiello contemporaneo, evidenziando l’importanza dell’innovazione nel design. La fiera non dimentica i giovani talenti, con aree dedicate all’innovazione in collaborazione con Poli.Design, dove designer emergenti potranno mostrare le loro creazioni.

Opportunità per i giovani stilisti

Milano Fashion&Jewels rinnova il suo impegno verso i giovani stilisti, supportando il XXXV Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2024. Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per gli studenti delle scuole di moda italiane, i cui progetti più meritevoli saranno esposti durante l’evento di settembre 2025. Inoltre, la collaborazione con IED Milano permetterà agli studenti del Master in Fashion Design di presentare collezioni di upcycling creativo, dimostrando come la moda possa essere sia innovativa che sostenibile.