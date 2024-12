La conduttrice racconta un episodio inaspettato durante le vacanze in famiglia.

Un Natale in famiglia tra avventure e imprevisti

Le vacanze natalizie sono un momento di gioia e condivisione, ma possono riservare anche qualche imprevisto. È ciò che è accaduto a Michelle Hunziker, che ha condiviso con i suoi follower su Instagram una disavventura che ha coinvolto la sua piccola Sole. La conduttrice, nota per il suo spirito vivace e la sua capacità di affrontare le difficoltà con un sorriso, ha raccontato come un incidente dentale abbia rischiato di rovinare le festività.

Il piccolo incidente di Sole

Durante una vacanza in famiglia sulle splendide Dolomiti, Sole, figlia di Michelle e Tomaso Trussardi, ha avuto un piccolo incidente: si è rotta un incisivo. Fortunatamente, la situazione è stata rapidamente risolta grazie all’intervento tempestivo del dentista di fiducia della conduttrice. In un video condiviso sui social, Michelle ha espresso la sua gratitudine per il professionista che si è preso cura della sua famiglia da quando lei aveva solo 19 anni. “Ci ha salvati ancora”, ha commentato, mostrando il dente rotto della bambina e il lavoro di ricostruzione effettuato dal dentista.

Un Natale diverso ma ricco di amore

Nonostante l’imprevisto, Michelle ha trascorso un Natale sereno, circondata dall’affetto delle sue figlie, Sole e Celeste, e di alcuni amici. La conduttrice ha anche condiviso un momento speciale con la sua amica Gra, immortalata in una storia su Instagram. Mentre Aurora Ramazzotti ha scelto una meta esotica per le sue vacanze, Michelle ha deciso di rimanere in Italia, godendosi la bellezza delle montagne e la compagnia delle sue piccole. Questo Natale, quindi, è stato un mix di avventure e affetti, dimostrando che, anche di fronte agli imprevisti, l’importante è stare insieme.

Alla ricerca dell’amore

Oltre alle avventure familiari, Michelle Hunziker ha recentemente parlato anche della sua vita sentimentale. Intervistata da Spiegel, ha rivelato di essere alla ricerca di un compagno galante, capace di offrirle un rifugio nei momenti difficili. “Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione”, ha affermato, sottolineando l’importanza di condividere il tempo e il rispetto reciproco in una relazione. Con due relazioni serie alle spalle, quella con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, Michelle non ha intenzione di arrendersi in amore, affermando che a 47 anni ha ancora tanto da dare e ricevere.