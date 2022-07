Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ancora in vacanza insieme: dove sono? I fan si stanno scervellando.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno trascorso un’altra vacanza insieme. Dopo i giorni che si sono concesse in Sardegna, madre e figlia sono fuggite in un altro luogo paradisiaco. I fan, però, non riescono a capire dove si trovano: è caccia ai dettagli.

Hunziker e Aurora ancora in vacanza insieme

Qualche settimana fa, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono state pizzicate dal settimanale Chi a Porto Cervo. Madre e figlia, in compagnia delle piccole Sole e Celeste, si sono concesse una vacanza insieme, lontane dal gossip sulla fine del matrimonio della conduttrice svizzera con Tomaso Trussardi e la nuova relazione con Giovanni Angiolini. Negli ultimi giorni, però, Michelle e Aurora sono fuggite ancora una volta insieme, ma non è stata svelata la località.

Dove sono Michelle e Aurora?

La Hunziker e baby Ramazzotti, stando a quanto si coglie dagli scatti condivisi su Instagram, si trovano in una località di mare. Acqua cristallina, con barche e yacht sullo sfondo. Questo dettaglio suggerisce che si tratta di un posto parecchio frequentato, specialmente dai Vip. Anche se non abbiamo conferme, molto probabilmente Michelle e Aurora hanno scelto ancora una volta la Sardegna.

Aurora ha già lasciato mamma Michelle

Questa seconda vacanza insieme, però, è durata meno della prima. Mentre Michelle è rimasta al mare, questo almeno si coglie dai suoi social, Aurora ha già preso un aereo con destinazione ignota. La Ramazzotti è sola in volo, per cui immaginiamo che stia raggiungendo il fidanzato Goffredo Cerza.