E’ stato svelato il tema del Met Gala 2025. Curiosi di sapere qual è? Lo scopriremo insieme all’interno di questo articolo.

Met Gala 2025: svelato il tema dell’evento mondano più IN

Il Met Gala è l’evento più glamour dell’anno, c’è sempre tanta attesa di sapere quale sarà il tema della nuova edizione e quindi il dress code. Il Met Gala 2025 si svolgerà come sempre al Metropolitan Museum di New York e, anche se mancano ancora parecchi mesi, è già partito il conto alla rovescia. Tantissime sono infatti ogni anno le celeb ospiti di Anna Wintour, con look da copertina davvero unici. Ma quindi, qual è il tema del Met Gala 2025? Il tema della prossima mostra del Costume Institute, a cui ovviamente si collega il dress code, è “Superfine: Tailoring Black Style”. Quindi, per la prima volta, sarà una mostra dedicata esclusivamente a designer afroamericani e sarà la prima degli ultimi 20 anni che sarà principalmente incentrata sulla moda maschile. La mostra quindi esaminerà la figura del dandy nero, dalle sue prime rappresentazioni fino a oggi.

Met Gala 2025: il dandismo nero

Come abbiamo appena visto il tema scelto dal curatore Andrew Bolton per il Met Gal del 2025 è “Superfine: Tailoring Black Style”, per una sorta di ricoperta del dandismo nero. La mostra è anche basata sul libro di Monica L. Miller, ovvero “Slaves To Fashion: Black Dandysm and The Styling of Black Diasporic Identity.” L’obiettivo di questa mostra è quello di portare l’attenzione su una parte della storia della moda molto trascurata. Ma ecco le parole dello stesso Bolton riguardo al tema: “penso che la mostra in sé segni un passo davvero importante nel diversificare le nostre mostre e collezioni, nonché a correggere alcuni dei pregiudizi storici all’interno della nostra pratica curatoriale.” Come visto, un tema davvero importante e, come detto in precedenza, erano 20 anni, quindi dal 2003, che non si vedeva una mostra al Met che fosse dedicata solamente alla moda maschile. Ancora non si sa quale sarà il dress code ufficiale ma, solitamente, è strettamente collegato al tema. Restiamo in attesa.

Met Gala 2025: data e ospiti

Come ogni anno c’era davvero tanta attesa di conoscere il tema del prossimo Met Gal, ovvero quello del 2025 che si svolgerà esattamente in data 5 maggio 2025. Il tema è stato svelato, ovvero “Superfine: Tailoring Black Style”, mentre siamo ancora in attesa di sapere quale sarà il dress code che, però, sarà quasi sicuramente legato al tema della mostra. Saranno tante le celeb che parteciperanno all’evento, come ogni anno. Intanto sappiamo che ad affiancare la padrona di casa, ovvero Anna Wintour, ci sarà il rapper A$AP Rocky, il direttore creativo delle collezioni maschili di Louis Vuitton, Pharrell Williams, l’attore Colman Domingo e il pilota Lewis Hamilton. Non a caso la scelta è andato su quattro esponenti della comunità nera. Insomma, mancano ancora più di sei mesi ma l’attesa cresce ogni giorno di più per quello che è ogni anno l’evento glamour più atteso.