La nuova edizione del Met Gala si attende per il primo lunedì di maggio, proprio come da tradizione. Quella del 2023 è prevista proprio per il 1° maggio 2023 e sono tanti i commenti che stanno nascendo a riguardo. Di tempi molto recenti è la polemica relativa al prezzo del biglietto, che pare essere aumentato a dismisura rispetto all’edizione precedente.

Quanto costa il biglietto per il Met Gala 2023: i prezzi salgono

L’edizione 2023 del Met Gala sarà probabilmente una delle più costose degli ultimi tempi. Secondo quanto riferito al portale Page Six sia da alcuni addetti ai lavori, sia da alcuni donatori storici del Metropolitan Museum of Art, il biglietto della nuova edizione toccherebbe cifre mai viste prima. Si parla infatti di migliaia e migliaia di dollari: pensate che un biglietto è arrivato persino a sfiorare i 50 mila dollari a persona. Non che quello di prima fosse economico (si parla comunque di 30 mila dollari a persona), ma un aumento di 20 mila dollari è qualcosa di incredibile.

La notizia del nuovo prezzo ha fatto il giro del web ed è ovviamente anche arrivata ai vari vip ormai abitudinari del grande evento. Questi ultimi, infatti, non sarebbero rimasti molto contenti dalla novità e pare che siano in molti a non volere più partecipare.

A seguito della novità del prezzo del biglietto e della conseguente messa in discussione della partecipazione di alcuni ospiti, sono sorti (e stanno sorgendo) molti dubbi. Alcune personalità, infatti, ritengono il prezzo troppo eccessivo, soprattutto se si considera che molti dei partecipanti sono da tempo impegnati in numerose donazioni. Altri, invece, pensano che per una persona che decide di abbandonare l’evento, ce ne sono almeno altre 20 disposte ad andare. La rosa delle opinioni si apre a numerose prospettive, ma l’idea che molti personaggi invitati decidano di rifiutare l’invito è sicuramente qualcosa da leggere in negativo.

Il tema del Met Gala 2023: un omaggio al grande Karl Lagerfeld

L’invito per il Met Gala 2023 a detta di molti è un invito a cui non si può proprio dire di no. L’evento, organizzato per raccogliere fondi da destinare al Costume Insitute del Metropolitam Museum of Art, ha una fama mondiale e i riflettori sono tutti puntati lì, a quel famoso red carpet e agli outfit ispirati al tema dell’edizione. Quella del 2023 è un’edizione particolarmente importante: Karl Lagerfeld – A Line of Beauty, sarà infatti il tema del grande evento. Un omaggio allo stilista, un’aspettativa fashion che sta già facendo alzare l’hype.

Decidere di rinunciare a un tale evento significa solo una cosa: essere fuori anche per le edizioni successive.

Quali sono i vip che mancheranno all’edizione 2023 del Met Gala

Tra le celebrità che dovranno rinunciare al Met Gala 2023 per motivi di lavoro ci saranno sicuramente Dua Lipa e Zendaya, una a causa del nuovo tour, l’altra a causa delle riprese del nuovo film. Tra coloro che invece hanno criticato e/o hanno scelto di non andare (o, peggio ancora, sono stati “banditi” dall’evento”) ci sono Zayn Malik e Demi Lovato. Quest’ultima, inoltre, aveva già mosso varie critiche al Met Gala del 2016, definendolo “disagevole”. Gwyneth Paltrow ha criticato l’evento, ma poi l’abbiamo vista partecipare sia nel 2017, sia nel 2019. Nella black list di Anna Wintour, invece, c’è sicuramente Tim Gunn, ma anche quello di Donald Trump. Sarà assente anche Kanye West e insieme a lui anche Lili Reinhart.

Il Met Gala 2023 porterà diverse novità: tra il prezzo del biglietto arrivato a 50 mila dollari a persona e diversi nomi che rinunceranno alla serata, quella del 2023 si prospetta un’edizione particolarmente sentita.