Meryl Streep: qual è il vero nome dell’attrice

Meryl Streep è una delle attrici migliori del cinema internazionale, di grande talento, femminista e sempre pronta ad alzare la voce per le giuste cause. Il suo nome vero, però, è un altro. Scopriamolo insieme!

Il nome vero di Meryl Streep

Meryl Streep è un’attrice straordinaria, una delle migliori del cinema internazionale.

Una donna piena di talento, con mille doti che è sempre pronta a mostrare al mondo intero, di larghe vedute, femminista, e con un grande coraggio, come ha dimostrato in molte occasioni, quando ha alzato la voce per le giuste cause. Un’attrice versatile, sempre in grado di conquistare il pubblico di qualsiasi generazioni. Meryl Streep ha iniziato a farsi amare come attrice e come persona da più di 40 anni ed è sempre una delle più amate in assoluto.

La donna è nata il 22 giugno 1949 a Summit, nel New Jersey, negli Stati Uniti, ma forse non tutti sanno che quello che conosciamo non è il suo nome vero. Non è la prima e non sarà certo l’ultima a cambiare nome sul lavoro. Moltissimi artisti di varie categorie hanno scelto di presentarsi al mondo con un nome d’arte e lei ha scelto Meryl Streep, che non è poi così distante dal suo nome vero.

La donna, infatti, si chiama Mary Louise Streep. Ha scelto di chiamarsi Meryl perché era il nomignolo con cui la chiamava suo padre.

Meryl Streep: curiosità sull’attrice

Meryl Streep, in realtà, voleva diventare soprano. All’età di 12 anni ha iniziato a prendere lezioni di canto, ma dopo quattro anni ha smesso, perché non aveva una vera e propria passione. La recitazione non era nei suoi piani, fino a quando ha preso parte alla recita scolastica al Vassar College. Ha debuttato al cinema quando aveva quasi trent’anni. Dopo essere stata rifiutata da Dino De Laurentiis perché era stata definita brutta, nel 1977 ha debuttato al cinema con Giulia di Fred Zinnemann per poi intraprendere una carriera di grandi successi. Nel 1978 Meryl Streep ha sposato Don Gummer, uno scultore. I due hanno avuto quattro figli, un maschio e tre femmine: Henry (1979), che fa il cantante, Mamie (1983), Grace (1986) e Louisa (1991), che fa la modella. I due sono famosi per le loro donazioni alle organizzazioni d’arte e agli istituti scolastici. La recitazione è una dote di famiglia, tanto che Mamie e Grace sono diventate attrici. La prima, con il nome d’arte Mary Willa, ha partecipato ai film Heartburn – Affari di cuore, L’imbroglio – The Hoax, Un amore senza tempo, Effetti Collaterali, Cake, The End of the Tour e Dove eravamo riamsti. La seconda è apparsa in La casa degli spiriti, L’amore all’improvviso – Larry Crowne e nelle serie tv Zero Hour, American Horror Story e The Newsdorm. Fa anche parte del cast di Mr. Robot.

La reunion con Robert De Niro

Nel film Innamorarsi i personaggi di Frank e Molly si incontrano per caso, iniziano a conoscersi e si innamorano. I due attori di questo film del 1984 hanno avuto un percorso simile, anche se invece di innamorarsi hanno semplicemente stretto un’amicizia davvero indistruttibile. Robert De Niro e Meryl Streep, dopo diversi ruoli nelle stesse pellicole, non hanno più recitato insieme da moltissimi anni. Il loro rapporto, però, è rimasto solidissimo e i due non hanno mai perso l’occasione per omaggiare l’altro e spendere parole di grande stima. Meryl Streep ha tenuto un discorso in occasione di A Celebration of Film, gala tenuto per il sessantacinquesimo anniversario dell’Harry Ransom Center a Austin. Robert De Niro ha deciso di donare al centro parte dei cimeli accumulati durante la sua vita, tra oggetti di scena, sceneggiature, appunti e anche qualche oggetto di lavoro. Nel discorso dedicato al collega, l’attrice ha sottolineato come una delle sue qualità migliori sia “la coerenza nella tenuta del personaggio, pur essendo assolutamente imprevedibile sul set, oltre che modesto e generoso”. Un vero amico, oltre che un grande professionista, tanto da definirlo come “un faro per 50 anni”.