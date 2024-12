Un amore ritrovato

Melissa Satta, nota soubrette e ex Velina di Striscia la Notizia, ha finalmente trovato la serenità in amore con Carlo Beretta. Dopo una serie di relazioni tumultuose, la Satta ha deciso di vivere questa nuova storia con discrezione, lontano dai riflettori. La coppia, che sta insieme da quasi un anno, ha scelto di mantenere un profilo basso, nonostante le occasionali apparizioni sui social. Durante un’intervista a Verissimo, Melissa ha espresso la sua gratitudine verso Carlo, senza però rivelarne il nome, sottolineando quanto sia felice e serena in questo momento della sua vita.

Il passato e la rinascita

La vita sentimentale di Melissa Satta è stata caratterizzata da relazioni molto chiacchierate, spesso terminate in modo drammatico. Tuttavia, con Carlo Beretta, la situazione sembra essere diversa. Nonostante i dodici anni di differenza tra i due, con Melissa che ha 38 anni e Carlo 27, la loro relazione appare solida e promettente. La Satta ha dichiarato: “Forse in passato mi sono infilata in situazioni particolari, ci sono stati dei mari in tempesta, adesso è tutto sereno.” Questa nuova storia d’amore ha portato una ventata di freschezza nella vita di Melissa, che sembra finalmente aver trovato l’uomo giusto.

Il futuro insieme

Secondo alcune indiscrezioni, Melissa e Carlo sarebbero pronti a fare il grande passo verso la convivenza. Inoltre, la soubrette ha manifestato il desiderio di avere un altro bambino, un sogno che potrebbe realizzarsi con Beretta. Durante l’intervista, ha affermato: “Non mi voglio nascondere, mi diverto, è tutto molto bello.” Tuttavia, la vita di Melissa non è priva di gossip, soprattutto in vista della sua partecipazione al nuovo reality show di Prime Video, Red Carpet, condotto da Alessia Marcuzzi. Qui, dovrà condividere il palco con Giulia De Lellis, ex fidanzata di Carlo, creando così un clima di tensione che non passerà inosservato ai fan.

Un incontro evitato

Nonostante il passato condiviso con Carlo, sembra che tra Melissa e Giulia non ci sia alcun rapporto. Le due donne hanno registrato il programma in momenti diversi per evitare situazioni imbarazzanti. Infatti, durante l’ultima settimana della moda, si sono incrociate a un evento, ma non c’è stato spazio per un saluto, segno di un gelo palpabile. Giulia De Lellis ha sempre espresso il suo dolore per la fine della sua relazione con Carlo, e questo rende la situazione ancora più delicata. I fan che speravano in qualche frecciatina tra le due dovranno rimanere delusi, poiché le due non si incontreranno mai nel programma.