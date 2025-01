Un nuovo inizio per Max Biaggi

Max Biaggi, il leggendario centauro italiano, sorprende tutti con una notizia inaspettata: ha conseguito il diploma di istruttore di sci. A 53 anni, il campione non si ferma e decide di intraprendere una nuova carriera, dimostrando che la passione per lo sport non ha età. In un’intervista al Corriere della Sera, Biaggi ha rivelato che, dopo un anno di silenzio, ha finalmente deciso di condividere questa nuova avventura con il pubblico.

La sfida di diventare istruttore di sci

La decisione di Biaggi di diventare istruttore di sci non è stata presa alla leggera. Dopo anni di assenza dalle piste, ha sentito il bisogno di rimettersi in gioco. “Sciavo da bambino, ma ho dovuto smettere per dedicarmi alle moto”, ha spiegato. La sua passione per lo sci è riemersa grazie a un evento che ha visto la partecipazione di grandi nomi come Schumacher e Barrichello. Da quel momento, ha iniziato a prepararsi con impegno, affrontando un percorso formativo intenso e competitivo.

Un padre premuroso e le nuove generazioni

Oltre alla sua nuova carriera, Biaggi parla con affetto dei suoi figli, Ines e Leon. La prima lezione che terrà sarà proprio per loro, un momento che attende con emozione. “I miei figli sciano da anni, quindi non dovranno imparare molto”, ha commentato. Tuttavia, il campione si mostra protettivo nei confronti dei suoi ragazzi, esprimendo preoccupazione per il loro avvicinamento al mondo delle moto. “Aspettiamo un po’ prima di farli salire su un motociclo”, ha affermato, sottolineando l’importanza della sicurezza.

La passione per lo sport continua

Max Biaggi non è solo un campione di motociclismo, ma anche un padre che desidera trasmettere ai suoi figli l’amore per lo sport. Leon, appassionato di tennis, e Ines, che pratica ginnastica ritmica, sono entrambi impegnati in attività sportive che li appassionano. Biaggi si dimostra un genitore presente, supportando i loro sogni e incoraggiandoli a dare il massimo. La sua nuova avventura come istruttore di sci non è solo un modo per rimanere attivo, ma anche un’opportunità per condividere la sua passione con le nuove generazioni.