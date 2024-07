Manca poco al matrimonio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ecco tutti i dettagli delle nozze tra l’influencer e il conduttore televisivo.

Matrimonio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: data, invitati

Manca davvero pochissimo al matrimonio tra l’influencer Clizia Incorvaia e il conduttore televisivo Paolo Ciavarro, che il prossimo 12 luglio pronunceranno il fatidico sì. Le nozze avrebbero dovuto celebrarsi a ottobre in Campania, ma i futuri sposi hanno deciso di anticipare di tre mesi il matrimonio, che si svolgerà in Versilia. Anche loro quindi, come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, hanno scelto la Toscana per coronare il loro sogno d’amore. Per l’esattezza, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno scelto Forte dei Marmi, luogo molto importante per il futuro sposo, in quanto è lì che è avvenuto il primo incontro tra i suoi genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, sul set del film “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”. Al momento non si conoscono i nomi degli invitati, che comunque dovrebbero essere all’incirca cento. Ecco cosa ha detto in merito l’influencer: “sarà un matrimonio con tanti amici ma non troppi. Paolo avrebbe voluto un matrimonio con pochi intimi, ma la mia famiglia è grande Saremo circa cento.” I futuri sposi hanno inoltre già scelto la location per la loro luna di miele, ovvero le Maldive.

Matrimonio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: gli abiti

Il mese scorso Clizia Incorvaia ha organizzato l’addio al nubilato con le sue amiche in Sicilia, in provincia di Enna. E’ stato un weekend davvero speciale per la futura sposa, che per l’occasione si è vestita di bianco, anticipando quindi il look nuziale. L’influencer infatti aveva rivelato, ospite del programma “Storie di donne al bivio”, che il suo abito nuziale sarà bianco, sobrio, lineare e geometrico”. Secondo le ultime indiscrezioni, Clizia Incorvaia indosserà due abiti, entrambi firmati Gaia Lahav. Per scoprire come saranno questi abiti non resta che attendere ancora poco più di una settimana, per uno dei matrimonio più attesi di questo 2024.

Matrimonio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la storia d’amore

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nel 2020, quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip. E’ lì che si sono innamorati, sfidando pregiudizi e differenza di età, le all’epoca aveva 39 anni e lui 28. La Incorvaia, inoltre, aveva da poco chiuso la relazione con il frontman delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, dal quale ha avuto una figlia, Nina. Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello, la relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è continuata e, nel 2021, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. Nel febbraio del 2022, è nato Gabriele. Da quando stanno insieme, la storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non ha mai subito scossoni e la coppia si mostra sempre molto unita. Nella notte di Capodanno è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Paolo, con tanto di anello di fidanzamento portato dal piccolo Gabriele. E adesso il loro sogno d’amore sta finalmente per realizzarsi, il 12 luglio diventeranno marito e moglie.