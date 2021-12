L’undicesima stagione di MasterChef ha recentemente debuttato su Sky Uno: tra i concorrenti in gara c’è anche FedericoChimirri, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

MasterChef 11, Federico Chimirri tra i concorrenti

Nella serata di giovedì 16 dicembre, ha ufficialmente debuttato su Sky Uno MasterChef 11: in questo contesto, è emerso che tra i concorrenti del programma c’è anche Federico Chimirri, che ha affrontato le selezioni co gli show cooking dinanzi ai giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonio Cannavacciuolo.

Federico Chimirri è stato un corteggiatore di Uomini e Donne quando sul trono sedevano Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Successivamente, è diventato uno dei protagonisti della cronaca rosa per il suo flirt con Silvia Provvedi. Al momento, ha una relazione con Giulia Cavaglià e ha un bambino di 5 anni.

Sui suoi profili social, Federico Chimirri si descrive come un deejay ma, data la sua partecipazione a MasterChef 11, pare che aspiri a diventare uno chef.

MasterChef 11, Federico Chimirri tra i concorrenti: vita

In occasione della prima puntata di MasterChef, Federico Chimirri ha raccontato qualcosa di sé e della sua vita ai giudici, al pari degli altri concorrenti del programma.

Mentre cucinava, infatti, ha rivelato di essere nato in Argentina ma di aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Formentera. Da alcuni anni, Federico Chimirri si è trasferito a Milano in quanto ha avuto un figlio con una ragazza italiana.

Svolge il lavoro di deejay, nonostante provenisse da una famiglia di ristoratori e, in passato, avrebbe potuto rilevare il ristorante dei genitori.

MasterChef 11, Federico Chimirri tra i concorrenti: il ricordo del padre

In merito alla sua partecipazione a MasterChef Italia, Federico Chimirri ha spiegato di aver deciso di mettersi alla prova per suo padre: “Voglio farlo per lui, è arrivato a Formentera con tre figli e 200 euro in tasca. Perché abbiamo lasciato l’Argentina? Noi siamo arrivati nel momento della crisi, quando le banche hanno privatizzato tutto. Eravamo in difficoltà, facevano fatica e avevamo delle famiglie a Formentera, quindi hanno deciso di andare là”.

Il piatto preparato da Federico Chimirri è stato apprezzato dai giudici, nonostante alcuni difetti. Al momento, non resta che attendere e scoprire se il deejay verrà selezionato come uno dei concorrenti dell’undicesima edizione dello show.