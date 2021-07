Durante la stagione estiva, il caldo è davvero il peggior nemico del nostro corpo e in particolare della zona gambe e piedi. Tendono infatti a gonfiarsi, causando dolore e fastidio, oltre che pesantezza e mancata circolazione sanguigna. Come fare per risolvere il problema? In commercio ci sono diverse tipologie di massaggiatore gambe che possono migliorare la soluzione, vediamo come funziona.

Massaggiatore gambe: cos’è e come funziona

Il gonfiore alle gambe è un problema che affligge la maggior parte delle donne, soprattutto con l’arrivo dell’estate e del caldo. Una soluzione per alleviare dolore, fastidio e pesantezza è il massaggiatore per gambe, che permette di stimolare la circolazione e drenare i liquidi. E nello stesso tempo, garantisce un piacevole massaggio alla zona interessata.

Il massaggiatore per gambe a differenza di un automassaggio drenante è più efficace, più professionale e permette inoltre di non faticare troppo.

Vediamo i diversi modelli presenti sul mercato e le loro caratteristiche.

Massaggiatore gambe: come funziona?

Di massaggiatori per gambe ce ne sono di diverse tipologie in commercio, ognuno delle quali è specifica per diverse esigenze. La caratteristica principale di questi device è che garantiscono un piacevole massaggio senza dover faticare a farselo da soli. Basta sedersi comodi da qualche parte, stendere le gambe e infilare questi massaggiatori tecnologici e il gioco è fatto!

Ci sono quelli più semplici e pensati appositamente per la cellulite e altri che invece sono dotati di tecnologia avanzata e lavorano tramite la compressione.

Massaggiatore gambe: come funziona e quale scegliere

Partiamo da uno dei modelli più semplici, ovvero gli stivali da massaggio. Consigliatissimi per eliminare il gonfiore e di conseguenza, migliorare la circolazione sanguigna. Una volta usati, permetteranno di sentire meno dolore e fastidio alla zona interessata. Ma questi in più sono dotati di duplice funzione: infatti, se usati nel tempo, garantiscono un rinforzo della muscolatura.

Mentre un massaggiatore per polpacci è consigliato in maniera più specifica a chi pratica sport a livello professionale, ma può essere lo stesso usato per chi soffre di gonfiore sia a gambe, che polpacci e piedi.

Passando invece ad un uso più tecnico ed efficace, vi consigliamo il massaggiatore pressoterapia, che altro non è che un fac simile delle sedute di pressoterapia che si eseguono in centri estetici. Questo rispetto ad altre tipologie non solo permette di migliore la condizione di gambe e piedi gonfi, allegerendole e alleviando il dolore, ma anche di andare a lavorare su cellulite e inestetismi della pelle. Come? Grazie alla tecnica della pressoterapia, va a riattivare il sistema linfatico, riducendo le cellule in eccesso e tonificando i muscoli.

Infine, vi consigliamo un massaggiatore ancora più specifico, quello per le tensioni muscolari se soffrite proprio di problemi fisici a livello dei muscoli. Questo strumento permette di alleviare la tensione e di sciogliere tutto lo stress a piedi, gambe e polpacci. Insomma, una coccola in più oltre all’utilità di migliorare il problema del gonfiore.

Massaggiatore gambe: come funziona e considerazioni

Concludendo, scegliere un massaggiatore per gambe è un’ottima soluzione se si soffre di problemi di gonfiore e ci si vuole inoltre concedere un momento di relax. Il massaggio può essere veramente l’alternativa vincente in estate e renderà la vostra pelle più liscia!