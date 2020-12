Mascherine usa e getta: dove trovare proposte certificate online

Le mascherine monouso sono concepite per assicurare protezione individuale. Essendo un oggetto legato alla salute e alla sicurezza delle persone, bisogna essere sicuri di acquistare prodotti affidabili.

È importante accertarsi del fatto che gli articoli in questione posseggano le dovute certificazioni. Se ci si rivolge al mercato online, verificare questo dato è piuttosto semplice.

Le mascherine usa e getta: l’efficienza filtrante

In commercio si trovano mascherine certificate usa e getta per uso civile, con proprietà antibatteriche e anti-goccia. Sono anche morbide e piuttosto confortevoli, un valido alleato contro droplets e batteri. Possono venire equiparate a un D.M classe 2 di tipo chirurgico perché garantiscono un’efficienza filtrante del 98%.

Tale efficienza viene certificata tramite, appunto, un test di “efficienza della filtrazione batterica” (BFE) che stabilisce quanto la maschera riesca a filtrare i batteri in caso di aerosol con presenza batterica. La verifica viene fatta su una gocciolina di 3,0 micron che contiene Staph. Aureo, il quale misura mediamente 0,6-0,8 micron. La mascherina deve avere una velocità di filtrazione minimo del 95% per poter rientrare tra le maschere medico-chirurgiche. Le mascherine con capacità di filtrazione moderata o alta hanno un’efficienza di filtrazione dal 98 a più del 99%. La massima efficienza certificabile con questo test è del 99,9%.

In sostanza, ci sono dei parametri scientifici per determinare l’affidabilità delle mascherine certificate usa e getta che si trovano sul mercato. Il CEN (European Standardization Committee) ha preparato e reso pubblico uno standard per mettere ordine nell’ambito dei requisiti del test BFE per maschere mediche (EN 14683).

Mascherine certificate: acquistare online

Comprare online presuppone un iter di acquisto molto comodo. Questo vale per tanti prodotti, che possono essere scelti con calma da ogni posto e in ogni momento, basta avere una connessione internet.

Ma rivolgersi a un sito di e-commerce non è solo comodo, può essere anche sicuro. Basta sapere a chi rivolgersi e quali informazioni verificare: ci si può tranquillamente accertare del fatto che le mascherine distribuite da un’azienda che opera online posseggano le adeguate certificazioni.

Un sito di e-commerce offre una pratica vetrina virtuale che apre uno sguardo di insieme sugli articoli disponibili, tramite anteprime prodotto che evidenziano i dati essenziali come la tipologia di mascherina e il prezzo. Si può anche scegliere tra velo singolo o doppio. Per verificare la presenza delle dovute certificazioni, basta aprire la scheda del prodotto che suscita interesse e leggere la descrizione e le caratteristiche tecniche. Una volta scelto, basta aggiungere al carrello.

Le mascherine sul mercato

Online si trovano prodotti affidabili. Ci sono mascherine a uso generico, realizzate in TNT, anti-goccia. Le mascherine facciali a singolo velo hanno un solo strato filtrante e forma ergonomica 3D, facilitando una corretta respirazione. Si badi che queste mascherine non sono un dispositivo medico individuale e si usano in contesti extra-ospedalieri in cui si debbano proteggere le vie aeree. Non sono un DPI ma rientrano tra i prodotti a uso collettivo (D.L. 17 marzo 2020). Sono certificate CE.

Le mascherine filtranti doppio velo hanno due strati e il ferretto ferma-naso, per mantenerle stabili e ferme sul viso. Sono antibatteriche, anch’esse anti-goccia il che aiuta la respirazione in un luogo non molto umido e offrono protezione dalle sostanze aerodisperse che possono costituire una minaccia.

Il ferma-naso non tiene solo ferma la mascherina, fa sì anche che non si immetta nell’organismo aria non filtrata. Nate ad uso della comunità, sono sterili e certificate. Ci sono, infine, le mascherine chirurgiche per contenere la diffusione di virus e agenti infettivi. Anche in questo caso, si verifichi che sia presente la certificazione CE.