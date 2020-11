Meglio non perdere le buone abitudini della skincare, soprattutto con l’arrivo dei primi freddi. Gli effetti degli sbalzi di temperatura tipici dell’autunno e dell’inverno, sulla pelle del nostro viso possono essere molto fastidiosi. Screpolature, discromie, couperose. Fortunatamente si può rimediare a questi disagi con l’utilizzo di maschere viso adeguate.

Scopriamo insieme quali sono le maschere viso più adatte per l’autunno e l’inverno.

Maschere viso autunno inverno: idratanti

Per affrontare i primi freddi della stagione, l’idratazione è fondamentale, e più la sua azione sarà profonda più la pelle del viso risulterà sana e senza difetti. Sarà anche più protetta dagli agenti atmosferici. Ma quali sono le maschere viso idratanti adatte per l’autunno-inverno? Le maschere viso con maggior azione idratante contengono acido ialuronico, componente importantissimo dei tessuti connettivi presenti nella nostra pelle.

Da non sottovalutare anche le maschere contenti gli oli vegetali.

Maschere viso autunno inverno: peeling

Durante i mesi freddi è importante anche dare luminosità al nostro viso. Per raggiungere questo risultato sarà utilissima una maschera viso con effetto peeling, che andrà ad eliminare le cellule morte e a liberare i pori, facendo respirare la pelle.

Le maschere contenenti le vitamine C ed E sono l’ideale per questo scopo. La vitamina C infatti è necessaria per la rigenerazione del tessuto cellulare, mentre la vitamina E agisce prevalentemente sul fegato i cui disagi sono riscontrabili attraverso il colorito assunto dalla pelle stessa.

Maschere viso autunno inverno: purificanti

In autunno e in inverno è fondamentale anche purificare la pelle del viso, sempre soggetta ai disagi tipici di queste stagioni, tra cui l’evidenza maggiore di eventuali imperfezioni.

Molto utili le maschere che vanno ad assorbire il sebo in eccesso, specialmente se si sta trattando una pelle grassa. Quelle a base di menta o acido salicilico sono le più indicate.

Maschere fai da te

Oltre alle innumerevoli maschere presenti in commercio, è possibile fare una maschera viso anche con gli ingredienti che abbiamo in casa. Si andrà a spendere meno, e i risultati, se applicate con costanza, saranno comunque evidenti.

Per arrossamenti causati dal freddo, si potrà realizzare una maschera con miele, latte e farina come ingredienti. Per contrastare la secchezza della pelle invece, saranno utili maschere a base di banana, yogurt e, ancora, il miracoloso miele. Ingrediente che troviamo anche per andare a realizzare maschere viso per pelli spente, insieme ancora uno volta allo yogurt e al cacao. Mentre per contrastare le impurità potremmo unire allo yogurt e al miele, anche il cetriolo e l’olio extravergine d’oliva.