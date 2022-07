Tramite il suo profilo Instagram, Marialaura De Vitis ha parlato dell’esperienza all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha risposto a tutte le domande dei fan, comprese quelle sul ciclo e sulla depilazione. Come facevano le donne a gestire questi piccoli problemi?

Marialaura De Vitis: donne e ciclo all’Isola dei Famosi

Dopo la lunga avventura all’Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis si sta concedendo qualche giorno di relax con la sua famiglia. Nel frattempo, però, non lascia a bocca asciutta i fan e comunica con loro tramite i social. E’ su Instagram che l’ex naufraga ha risposto a tutte le curiosità dei seguaci. In molti le hanno rivolto domande su donne e ciclo/depilazione all’Isola e Marialaura è stata molto chiara:

“Il ciclo si ferma sull’Isola perché si mangia poco e si va in amenorrea. Mentre la ceretta non esiste, abbiamo una lametta a testa che teniamo come se fosse oro e si usa quella”.

Per quel che riguarda il bagno, invece, ci sono due possibilità: un secchio oppure la natura. La De Vitis ha raccontato:

“Tremila domande così: senza entrare troppo nei particolari, sull’isola c’è un secchio bello grande, nascosto in una parte un po’ privata in mezzo agli alberi. Chi vuole può andare lì, chi non se la sente può usare la natura nel modo più creativo possibile”.

All’Isola dei Famosi niente doccia: solo acqua salata

Marialaura ha proseguito rivelando che all’Isola dei Famosi non esiste la doccia. I naufraghi, però, hanno la possibilità di lavarsi utilizzando l’acqua salata che la natura offre in abbondanza. La De Vitis ha dichiarato:

“Non esiste la doccia, ci si lava in mare, nell’acqua salata, con un sapone ecosostenibile che quindi quando va nell’acqua non la inquina”.

Per quel che riguarda il cibo, come sottolineato da altri naufraghi, si possono mangiare solo le pietanze che vengono mostrate anche in tv. Ha ammesso:

“Si mangia quello che voi vedete da casa: 50 grammi di riso al giorno a testa, dei cocchi che potevano essere mangiati quando volevamo, e poi le ricompense che qualche volta lo spirito dell’isola ci mandava. Poi c’era sempre una dispensa settimanale da abbinare al riso: riso con verdure, con fagioli, qualche ananas… Poi se eravamo fortunati pescavamo, si mangiava pesce alla brace, granchi, cactus e mandorle. Ma niente di più altrimenti non saremmo dimagriti”.

Marialaura e Luca Daffrè dopo l’Isola dei Famosi

La De Vitis ha ricevuto parecchie domande anche su Luca Daffrè e sul loro rapporto dopo l’Isola dei Famosi. Al termine del reality hanno avuto modo di chiarirsi, ma per ora non è sbocciato nulla. Ha confessato: