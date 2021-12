In vista delle festività natalizie Maria Grazia Cucinotta ha affermato che sarebbe lei a fare i tamponi ai suoi familiari.

Maria Grazia Cucinotta: i tamponi

Maria Grazia Cucinotta è intenzionata a passare un Natale in sicurezza e per questo ha rivelato che sarà lei a fare i tamponi ai suoi familiari quando la raggiungeranno per il cenone di Natale: “A Natale a casa mia faccio fare il tampone a tutti, anche ai vaccinati, glieli faccio io, ormai sono pratica”, ha confessato, e ancora: “Sono bravissima, non faccio piangere, bisogna solo essere delicati (…) Considerando che compro confezioni da 20 e li ho finite diverse volte…”

Maria Grazia Cucinotta: il Natale

Come sempre oltre ai parenti più stretti Maria Grazia Cucinotta trascorrerà il Natale insieme a suo marito, Giulio Violati, e alla figlia Giulia. Oggi l’attrice è più felice che mai accanto al marito, che ha sposato per ben due volte e a cui è legata da ben 26 anni. “Giulio mi chiese di sposarlo la prima volta che ci siamo sentiti al telefono. Lui è davvero generoso e tra noi c’è una passione pazzesca”, ha dichiarato la celebre attrice.

Maria Grazia Cucinotta: il doppio matrimonio

In merito al suo doppio matrimonio con Giulio Violati la celebre attrice ha detto:

“È un traguardo bellissimo, perché non è facile resistere, specie per chi fa il mio lavoro. Quando mi sono sposata, forse ero anche troppo ragazzina. Ci siamo risposati e ci siamo detti di esserci scelti veramente. Il periodo del lockdown è stata la prima volta che abbiamo vissuto per tre mesi sempre insieme, ed è andata benissimo”.

Attraverso i social Maria Grazia Cucinotta è solita raccontare molto della sua vita privata e i fan si chiedono se durante le feste di Natale posterà qualche retroscena dei suoi festeggiamenti in compagnia della famiglia.