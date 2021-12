Maria Monsé è fresca reduce dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip ma ha già maturato una “decisione”: “Vado all’Isola”. L’ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini spera in una chiamata di Ilary Blasi ed ammette sulle pagine di Casa Chi che non le dispiacerebbe affatto se la signora Totti si ricordasse di lei come potenziale concorrente dell’edizione dell’Isola già data per certa in palinsesto per il 2022.

Dopo la casa di Cinecittà Maria Monsé fra speranza e proclami: “Vado all’Isola, o dovunque”

Al Gf Vip l’uscita della Monsé dalla casa aveva scontentato quei telespettatori e fan che speravano nel suo carattere “peperino” che l’aveva portata a scontrarsi con molti del concorrenti della prima ora e con qualche new enrty come lei. Ma la Monsé ha soprattutto intenzione di tornare sul piccolo schermo, magari in un reality dove, partendo fra i primi, non si trovi nella situazione della casa di Cinecittà, dove a parte qualche eccezione la “vecchia guardia” l’aveva per lo più osteggiata.

“Vado all’Isola”: una (s)parlata su Codegoni e poi il sogno 2022 di Maria Monsé

E dopo aver (s)parlato di Sophie Codegoni la Monsé ha raccontato che a lasciare il piccolo schermo lei non ci pensa proprio: “Se farei un terzo GF per dimostrare chi sono? Perché no, ero entrata per avere un riscatto. Volevo far vedere chi ero e non ho avuto modo. Mi sono ritrovata in un vortice di dispetti e di persone contro di me. Quindi certo che sì, lo rifarei.

Appena uscita dalla casa avrei potuto dire ‘ci metto una pietra sopra’, invece non è così lo rifarei”.

“All’Isola o alla Pupa e il Secchione, io vado dove mi diverto”: Maria Monsé e il richiamo del piccolo schermo

Poi il “messaggio in bottiglia” ad Ilary Blasi: “Però potrei fare anche L’Isola dei Famosi, io non escludo mai nulla. La Pupa e il Secchione? Mi diverto a fare questo lavoro e mi piacerebbe, non mi sento superiore a queste trasmissioni. La voglia di fare televisione ce l’hanno tutti quelli che partecipano a questi show”.