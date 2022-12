Gabriele Cirilli è conosciuto per il suo mood ironico, per il suo costante sorriso e per la sua capacità di trasformazione. Molte persone però non sanno che gran parte del suo carattere si deve a una presenza speciale della sua vita: sua moglie Maria De Luca.

Che cosa sappiamo di lei? Per lui è stata una vera e propria salvezza, la luce in uno dei periodi più bui del comico.

Maria De Luca: chi è la moglie di Gabriele Cirilli

Non sono molto numerose le informazioni riguardo colei che ha conquistato il cuore di Gabriele Cirilli. Di Maria De Luca sappiamo che è nata nel 1967, attualmente ha 55 anni e lavora come produttrice teatrale per spettacoli comici e di intrattenimento.

Prima di lavorare “dietro le quinte”, De Luca era una farmacista, ma per seguire l’amore ha deciso di trasferirsi a Milano, città che l’ha portata a scegliere una strada completamente diversa, ma altrettanto ricca di soddisfazioni e di emozioni.

La conoscenza tra Cirlli e De Luca avviene quando entrambi erano adolescenti; si conoscono a 14 anni, tra i banchi di scuola e mai avrebbero immaginato di costruire una vita insieme.

Il loro rapporto si è intensificato con il tempo, ma non si sono mai lasciati.

La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Sono passati 34 anni da quel giorno.

Le parole di Cirilli nei confronti della moglie sono sempre state intrise d’amore, di rispetto e di estrema dolcezza, ma non solo.

Maria De Luca è da sempre la spalla destra di Cirilli, è la sua forza, è il suo sostegno, anche quando la vita riserva difficoltà e momenti di buio. Lo stesso Cirilli, infatti, ha raccontato in un’intervista di come lei lo abbia aiutato in uno dei momenti più traumatici della sua vita, quando a causa di alcuni problemi economici, Cirilli avrebbe vissuto un complesso periodo di depressione e sconforto.

Lei è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela […]

Un amore con la “A” maiuscola quello tra Cirilli e De Luca; non solo momenti di spensieratezza, ma momenti difficili superati proprio grazie a quell’amore unico, che da più di 30 anni li lega insieme e che, nel 2001, gli ha donato la magia più grande, il loro figlio Mattia.

Per quanto appartenente al mondo dello spettacolo (anche se non direttamente sul palcoscenico), Maria De Luca è una donna estremamente riservata. Non è presente sui social media ed è raro trovare fotografie di lei o di lei in compagnia del marito. La privacy per la coppia è essenziale e a quanto pare il loro amore, nel corso degli anni, si è intensificato ancora di più.

Maria De Luca, dopo 34 anni, vive l’amore proprio come quel lontano giorno, in cui i suoi occhi si sono incrociati con quello che è diventato l’uomo della sua vita.