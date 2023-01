Margaret Mazzantini, chi è la moglie di Sergio Castellitto?

Margaret Mazzantini è la moglie dell’attore, regista cinematografico e sceneggiatore italiano Sergio Castellitto. Ma cosa sappiamo su di lei? Scopriamolo insieme.

Chi è Margaret Mazzantini, moglie di Sergio Castellitto

Nata a Dublino nel 1961, è figlia di due grandi artisti: lo scrittore Carlo Mazzantini e la pittrice Anne Donnelly.

Dopo aver trascorso i suoi primi anni d’infanzia in Germania, si trasferisce a Tivoli con la famiglia. Grande appassionata di recitazione fin dalla tenera età, dopo aver conseguito la maturità classica, si diploma presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

Fin dagli esordi della sua carriera, Margaret Mazzantini ha dimostrato di avere grande talento. Indubbiamente ereditato dai suoi genitori. Nella stagione 1982/83, infatti, riceve il “Premio Ubu” come nuova attrice per le sue interpretazioni teatrali in “Ifigenia in Tauride” e “Venezia Salvata“.

Margaret Mazzantini: attrice e scrittrice

Negli anni Novanta poi, mentre la sua carriera come attrice era in piena ascesa, Margaret Mazzantini scopre di avere una grande passione anche per la letteratura e la scrittura. Nel 1994 pubblica il suo primo romanzo “Il catino di zino“. Solo nel 2001 però raggiunge la notorietà con il libro “Non ti muovere“, grazie al quale ha vinto il Premio Strega 2002, il Premio Rapallo Carige e il Premio Grinzane Cavour.

Celebre anche il romanzo “Venuto al mondo“, da cui nel 2012 viene tratto l’omonimo film diretto dal marito Sergio Castellitto con protagonista Pénelope Cruz.

La storia d’amore con Sergio Castellitto

L’amore tra Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini è nato proprio grazie alla recitazione. La coppia si è incontrata per la prima volta al Teatro Stabile di Genova, durante lo spettacolo “Tre sorelle di Cechov“. Tra i due è stata amore a prima vista. Si innamorano perdutamente e decidono di convolare a nozze nel 1987. Una coppia unita sia sul set che nella vita reale. Il loro legame ha portato infatti alla realizzazione di un importante sodalizio artistico, segnando la storia del cinema italiano. Inoltre, i due sono la rappresentazione del vero amore. Una storia profonda, solida e duratura da oltre trent’anni.

Chi sono i quattro figli della coppia?

La coppia ha messo al mondo anche una splendida famiglia. Dal loro amore nascono ben quattro figli. Il primo, Pietro, ha deciso di seguire le orme dei genitori. Il giovane ragazzo è ormai un attore affermato. Noto anche per la sua recente relazione con Matilde De Angelis. Seguono poi Maria, Anna ed infine Cesare.

“Con Margaret abbiamo fatto tante cose insieme, ma soprattutto la famiglia, una cosa viva che sta in piedi perché è piena di passioni, ironia e autoironia.“, ha rivelato tempo fa l’attore italiano in un’intervista. Sergio Castellitto e la moglie Margaret Mazzantini si sono sempre dimostrati molto orgogliosi dei loro figli.

Curiosità

Una simpatica e significativa curiosità su Pietro, Maria, Anna e Cesare è che hanno tutti quanti lo stesso secondo nome. Contento per i maschi e Contenta per le femmine. Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini hanno dichiarato di aver decido questo nome perché, secondo loro, la contentezza è un bellissimo stadio della vita.