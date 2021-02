È ora disponibile il trailer della miniserie “Mare of Easttown”, per la HBO, interpretato e prodotto da un’attrice e Premo Oscar d’eccezione, Kate Winslet. Non sono state ancora rese note le date ufficiali dell’uscita del prodotto, ma ciò che si sa è che sarà disponibile su Sky e Now Tv.

Di cosa parla la trama?

Mare of Easttown: chi è la protagonista

Manca poco alla messa in onda di “Mare of Easttown”. La serie tv vedrà Kate Winslet non solo nei panni di attrice protagonista, ma anche in quelli di produttrice. La Winslet che ha raggiunto il successo grazie al colossal “Titanic”, insieme a Leonardo Di Caprio infatti, non ha esperienza solo per ruoli nel grande schermo, ma anche per quanto riguarda le serie tv.

Il suo ultimo ruolo in questo contesto risale al 2011, con “Mildred Pierce”, ma è pronta a ritornare con “Mare of Easttown”.

Mare of Easttown: trama

“Mare of Easttown” è un crime drama per cui Kate Winslet interpreta Mare Sheehan, che da il nome alla serie.

Mare è una mamma e una detective di una cittadina della Pennsylvania chiamata ad indagare su un omicidio. Ma, come ogni crime drama che si rispetti, oltre a risolvere i misteri attorno a questo caso, la donna dovrà affrontare anche i problemi che riguardano la sua vita.

La serie tv affronta il lato più nascosto delle comunità notoriamente più chiuse. Ma tema centrale sono anche i drammi familiari del passato che come spesso accade, inevitabilmente, hanno ripercussioni sul presente.

Il cast della serie tv

Insieme a Kate Winslet, il cast vede anche la presenza di Guy Pearce, che aveva già recitato insieme alla Winslet in “Mildred Pierce”. La modella e attrice Julianne Nicholson che abbiamo già visto apparire in altre serie tv di successo come “Ally McBeal”, “Law&Order” e “The Good Wife”. Jean Smart invece, per “Mare of Easttown” interpreta la madre della protagonista.

Tra i volti principali della serie c’è anche quello di Angourie Rice, attrice giovanissima ma già con molta esperienza, che interpreta la figlia di Mare. Impossibile non citare anche Evan Peters nei panni di un giovane detective che aiuterà Mare nelle indagini. Il giovane attore è già noto ai fan di “American Horror Story”, la serie tv di successo prodotta da Ryan Murphy, anche produttore di “Ratched”, che vede Sarah Paulson nel ruolo di protagonista.