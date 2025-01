Un momento difficile per Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore paraolimpico, è tornato alla ribalta mediatica dopo le recenti accuse di stalking mosse dalla sua ex fidanzata, Lulù Selassié. Durante la sua partecipazione al programma Verissimo, ha condiviso il suo dispiacere per la situazione, sottolineando l’importanza di tutelare la propria vita e il proprio benessere. A soli 25 anni, Manuel si trova a dover affrontare una vicenda complessa e dolorosa, che ha inevitabilmente influenzato la sua vita personale e professionale.

Le parole di Manuel sulla sua ex fidanzata

Nel corso dell’intervista, Bortuzzo ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto, affermando: “È ovvio che io sia dispiaciuto, che ci sia stato male, che non sia stato un bel periodo”. La sua esperienza con Lulù, conosciuta al Grande Fratello Vip, è stata caratterizzata da momenti di grande intensità emotiva. “Quando inizi un percorso accanto a una persona è normale che sogni il meglio”, ha aggiunto, evidenziando la sensazione di sconfitta che si prova quando una relazione finisce in modo così drammatico.

Il supporto della nuova fidanzata Costanza

Nonostante le difficoltà, il cuore di Manuel sembra aver trovato una nuova luce grazie alla sua attuale fidanzata, Costanza. Durante l’intervista, è stata trasmessa una sorpresa: un video messaggio della giovane, che ha fatto brillare gli occhi di Bortuzzo. “Ho ritrovato in lei, in Costanza, l’amore”, ha dichiarato, sottolineando come la nuova compagna sia riuscita a comprenderlo e a rispettare i suoi spazi. Questo nuovo capitolo della sua vita sembra portare con sé una ventata di positività e speranza, elementi fondamentali per affrontare le sfide quotidiane.

Un futuro da costruire

Manuel Bortuzzo ha dimostrato una grande maturità nel gestire la situazione, affermando che è fondamentale prendere decisioni per il proprio bene. “Alla fine sei tu che devi vivere la tua vita e devi pensare di andare avanti per te stesso”, ha concluso, lasciando trasparire una determinazione che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro. Con il supporto di Costanza e la volontà di superare le avversità, il nuotatore si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, ricco di opportunità e nuove esperienze.