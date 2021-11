L’ultima tendenza in fatto di unghie per l’autunno inverno 2021 è la french manicure glitter e, come accade per quasi ogni trend, a lanciarlo sono state le influencer più famose del web, come Chiara Ferragni ma anche la sua giovanissima imitatrice Alessandra Rametta, star di TikTok.

Se hai preso appuntamento dalla tua estetista di fiducia ma non sai ancora come decorare le tue unghie, ecco alcune idee davvero carine da cui prendere ispirazione.

French manicure glitter la tendenza per l’autunno 2021

I trend vogliono la french glitterata, ma non solo. Questo tipo di manicure per essere davvero di tendenza deve essere anche super colorata! Quindi, che le tue french siano lunghissime o corte, quadrate oppure a mandorla, non importa.

L’importante è che siano tempestate, letteralmente, di glitter! Ecco alcuni esempi trovati sul web per voi.

Una french manicure glitter sui toni dell’arancione e del rosso è davvero perfetta per il questo periodo. I colori infatti si legano perfettamente a quelli del manto autunnale. Si può scegliere poi se utilizzare la stessa tecnica su tutte le unghie oppure variare, facendo magari l’anulare o qualche altro dito in modo diverso, ma mantenendo sempre le stesse nuance.

Tra i colori di questa stagione ci sono anche il viola e il lilla, quest’ultimo preso in prestito dalla più calda primavera. Una french manicure glitter con brillantini di queste tonalità aggiungerà quel tocco di colore in più al vostro look e se avete paura che possa “legare troppo” e costringervi ad indossare sempre la stessa gamma di colori, beh, il risultato vi sorprenderà! Questi colori inoltre, sono particolarmente indicati per chi ha occhi nocciola e capelli castani.

Dall’effetto naturale ed estremamente elegante invece, questa french manicure glitter dalle nuance champagne. Perfetta da portare adesso ma questa colorazione con tanto di brillantini trova il suo apice nel periodo delle festività ormai praticamente alle porte. Se non hai idea di che look sfoggiare per Capodanno, per esempio, parti dalle unghie e sceglile di questo colore!

Le tendenze più estrose

Se invece vuoi provare una french che abbia una forma diversa dal solito puoi prendere ispirazione da questa french manicure glitter in rose gold. In questo caso abbiamo un letto ungueale disegnato con la forma di un unghia “a ballerina”, e la french è più decorata sugli angoli rispetto alla parte centrale.

Bellissima anche questa french manicure glitter che parte da base nera, con lo scopo di fare risaltare al meglio le tonalità del fucsia, del viola e dell’oro dei brillantini. Unghie davvero d’effetto, che si abbineranno perfettamente tanto a look casual quanto a look più eleganti. La luce, tanto, la metteranno loro!

Un altro trend per l’autunno 2021 in fatto di unghie lo troviamo nella manicure effetto matte. Bellissima da alternare alla french manicure glitter oppure da unire direttamente. Se ti stai chiedendo come sia possibile unire la lucentezza dei brillantini all’effetto opaco, non ti resta che provare per credere! Il successo è garantito.