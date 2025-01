Mangiare cioccolato tutti i giorni fa bene, anche se ovviamente bisogna saper scegliere il cioccolato giusto. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa dice la scienza.

Mangiare cioccolato fa bene: ecco cosa dice la scienza

E’ difficile trovare qualcuno al mondo a cui non piaccia il cioccolato. Dovete sapere che, secondo un recente studio condotto da alcuni ricercatori di Harvard e pubblicato sul British Medical Journal, mangiare cioccolato ogni giorno fa bene, anzi pare che il cioccolato sia un ottimo alleato contro il diabete di tipo 2. Lo studio è stato effettuato su ben 192.000 persone, tutte in buona salute, quindi senza diabete, tumori o malattie cardiovascolari. La ricerca ha provato che, chi consuma cioccolato fondente, ha meno possibilità di avere il diabete. Ovviamente il cioccolato non fa miracoli, però può appunto essere un valido alleato.

Mangiare cioccolato fa bene: è davvero un alleato contro il diabete?

Come abbiamo appena visto, secondo uno studio il cioccolato fondente è un valido alleato contro il diabete. Diciamo che spesso, chi mangia cioccolato fondente, ha già abitudini salutari, come il consumare frutta e verdura nelle giuste dosi, e questo ovviamente non fa che aumentare le possibilità di non avere il diabete. Il cioccolato da consumare deve essere almeno 70% fondente, e l’ideale è consumarne 5 porzioni a settimana. I flavonoidi del cioccolato fondente hanno infatti diverse proprietà, sono antiossidanti, antiinfiammatori e sono in grado di migliorare la sensibilità dell’insulina. Quindi, come detto il cioccolato fondente rappresenta un valido alleato contro il diabete, quindi un quadratino di cioccolato fondente al giorno può davvero avere risvolti positivi per la salute, a patto però che abbiate comunque uno stile di vita sano, fatto quindi di una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, e che facciate regolare attività fisica, perché il cioccolato fondente da solo non serve a nulla.

Mangiare cioccolato fa bene: quale scegliere?

Il cioccolato fondente è quindi un valido alleato ad esempio contro il diabete di tipo 2, grazie all’alto contenuto di flavonoidi. Il cioccolato composto da almeno il 70 % di cacao fa bene anche alla memoria, all’umore, al ridurre lo stress e le infiammazioni. Aumenta inoltre i livelli di colesterolo buono e aiuta a prevenire malattie cardiovascolari quali infarti e ictus. Ma vediamo adesso alcuni consigli su come consumare il cioccolato: