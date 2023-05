Mal di gola: le cause più comuni

Il mal di gola è un problema molto diffuso tra la popolazione generale e può avere numerose cause. Leggi l'articolo per scoprire quali!

Il mal di gola è un problema molto diffuso tra la popolazione generale e può avere numerose cause. Infezioni, malattie del cavo orale e allergie sono solo alcuni dei problemi che possono portare alla sua comparsa.

Capire da cosa è provocato è di fondamentale importanza per affrontarlo nel modo corretto e ridurre il più in fretta possibile i sintomi. L’unico modo per ottenere una diagnosi certa consiste nel rivolgersi al proprio medico curante, il quale, dopo un’attenta anamnesi e una serie di esami specifici, potrà indicare la terapia più adatta per risolvere il problema alla radice.

Nonostante questo, chi desidera semplicemente sapere perché vengono le placche in gola e come riconoscerle, quali sono i rimedi naturali per la cura delle infiammazioni della gola, come prevenire le infezioni e via dicendo, può sfruttare il web e consultare testi sull’argomento, i quali, pur non sostituendosi alla consulenza medica specialistica, possono fornire qualche utile informazione.

In questo articolo ci occuperemo in particolare delle cause più comuni che possono portare alla comparsa del mal di gola, oltre a qualche breve accenno ai sintomi ai quali prestare maggiore attenzione.

Mal di gola: di cosa si tratta

Quando si parla di mal di gola, si fa riferimento a una sensazione dolorosa localizzata a livello della gola, la quale, a seconda dei casi, può essere sempre presente oppure manifestarsi solo in determinate situazioni, in particolare durante la deglutizione.

Il termine è in realtà piuttosto vago e non permette, da solo, di identificare la causa scatenante; si tratta infatti di un sintomo, che dovrà essere indagato con attenzione, soprattutto nel caso in cui il problema perdurasse per lungo tempo, non tendesse a risolversi da solo entro un periodo più o meno breve oppure si ripresentasse con cadenza periodica.

Quali sono le cause più comuni del mal di gola

Come accennato, le cause sono molte e possono essere divise in:

− infettive: in questo gruppo rientrano le problematiche causate dall’azione di virus e batteri;

− irritative: in questo gruppo possono essere inseriti i fattori ambientali, quelli alimentari, nonché le cattive abitudini;

− patologiche: numerose malattie possono essere alla base della comparsa di mal di gola, il quale, in questo caso, potrà essere alleviato solo dalla risoluzione del problema principale.

Anche alcune allergie possono manifestarsi con dolore alla gola.

Mal di gola di origine infettiva

Il mal di gola di origine infettiva deriva dall’azione di virus o batteri che attaccano le pareti della gola o alcune parti ad essa collegate.

Tra le patologie di origine infettiva che possono portare alla comparsa di mal di gola rientrano la tonsillite, la laringite, la faringite, la tracheite e gli ascessi.

Le cause irritative del mal di gola

Gli agenti irritativi che possono portare alla comparsa di dolore alla gola sono davvero tanti; tra i più comuni rientrano l’esposizione al caldo o al freddo eccessivi, sia a livello ambientale, sia per quanto riguarda l’assunzione di cibi o bevande. Anche l’inalazione di polveri sottili, fumo o vapore può irritare la gola, così come il consumo di alimenti molto speziati, piccanti o secchi.

Per quanto riguarda le cattive abitudini, la principale causa di mal di gola è il fumo, mentre l’alcool, causando disidratazione, tende a far peggiorare i sintomi già presenti.

Quali patologie e malattie includono, tra i loro sintomi, il mal di gola?

Per quanto riguarda le patologie, quelle che possono portare alla comparsa di dolore localizzato a livello della gola sono molte e possono avere diverse origini.

Tra le tante è possibile includere le malattie esantematiche, come il morbillo e la varicella, il reflusso gastrico, nonché malattie più gravi.

Mal di gola: come si manifesta e come risolvere il problema

I sintomi del mal di gola sono noti e facilmente intuibili, comprendono:

− irritazione delle mucose;

− voce bassa;

− dolore quando si deglutisce.

A questi sintomi possono aggiungersene altri, come la tosse, le infiammazioni localizzate e la presenza di ghiandole gonfie.

I rimedi devono tenere conto della causa scatenante; per questo motivo il primo passo da compiere, soprattutto in caso di dolore persistente, consiste nel consultare un medico. Un dolore passeggero può comunque essere tenuto a bada attraverso rimedi naturali e l’adozione di uno stile di vita sano.